Por segundo año consecutivo, Podemos ha vuelto a mofarse de las fiestas patronales de Palma y esta vez ha presentado a San Sebastián, el santo patrón de la capital balear, pintado de color rosa y sujetando una bandera de Palestina.

«Jesús era palestino, la Virgen lleva velo y Sant Sebastià es un icono queer, por mucho que los ofendiditos lo nieguen», ha asegurado la única concejal de la formación morada en el Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz Dalda, durante la presentación del cartel promocional de la fiesta del partido que se celebra anualmente en la plaza Santa Eulàlia durante la noche de la Revetla.

La dirigente podemita se muestra orgullosa de la referencia a Palestina en el cartel y señala que durante la propuesta alternativa de Sant Sebastià de este año que monta su partido el 19 de enero en la Plaza Santa Eulalia, a partir de las 18.00 horas, «es necesario seguir hablando de Gaza». De hecho, Podemos Palma apuesta por una fiesta «no normativa, que incomode y que muestre solidaridad con los pueblos».

❤️‍🔥Aquí teniu l’alternativa QUEER de les festes de Sant Sebastià: Papa Topo

Fiesta Wacha DJ Set x Piti Vaccari

Sor Estiercol

Gÿe

Zerodrama & Marilén Ribot

en dani

Brownie

Conejamansa Dilluns 19 de gener · Santa Eulària, Palma Celebrem la Santa Punxada com Déu mana🙏💥 pic.twitter.com/6XJ3sivfp6 — Podem Palma (@Podem_Palma) January 11, 2026

Lucía Muñoz y la flotilla pro-Gaza

Lucía Muñoz fue la edil que se enroló durante varias semanas en la ridícula flotilla pro-Gaza haciendo dejación total de funciones de la política municipal para la que fue elegida y por la que cobra un total de 58.000 euros al año. De hecho, la concejal no se presentó a un pleno del Ayuntamiento al estar a bordo de la Global Sumud Flotilla.

Actualmente, Muñoz está denunciada por incitación al odio por desear la desaparición de Israel. La entidad proisraelí Asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) denunció penalmente a la regidora de Unidas Podemos, por las declaraciones realizadas en un vídeo de un canal de Youtube.

Unas manifestaciones en las que contaba sus deseos para 2026, entre los que además figuraba, que hubiera una «Palestina libre del río al mar», «la expropiación de las viviendas de los fondos buitre» y «la bajada de los alquileres por ley».

Podemos y su relación con Sant Sebastià

En la edición del año pasado, Podemos ya se mofó del santo patrón de Palma con un cartel erótico que presentaba a San Sebastián con un pene de sobrasada. El polémico cartel de la fiesta del partido de Ione Belarra en Palma fue obra de Lluïsa Febrer y exhibía a Sant Sebastià como un icono gay en forma masculina y femenina, mientras ambos personajes eran rodeados lascivamente por demonios.

Abogados Cristianos decidió querellarse contra Lucía Muñoz y la ilustradora del cartel al considerar que podrían haber incurrido en un delito de escarnio y odio. En su escrito al juez, la asociación católica consideraba que el dibujo se había hecho a sabiendas de que iba a ser ofensivo para los católicos.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez (PP), también arremetió contra el polémico cartel, al que calificó de «vomitivo».