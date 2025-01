Podemos se mofa del santo patrón de Palma: lo representa en un cartel erótico con un pene de sobrasada

Podemos se mofa del patrón de Palma, Sant Sebastià, con un cartel erótico al que representa con un pene de sobrasada para anunciar las actuaciones musicales que tendrán lugar en la fiesta con DJs que el partido celebrará en la capital balear en la noche de la Revetla del día 19 de enero en la céntrica plaza de Santa Eulàlia.

La formación, que cuenta con sólo un representante en el Ayuntamiento de Palma, la ex diputada en el Congreso Lucía Muñoz, ha anunciado la cita denominada la Santa Punxada que tendrá lugar a las 19.00 horas para reivindicar al colectivo LGTBIQ+, y donde pincharán diferentes DJs, como Papa Topo, Xisc DJ set, Fabián Roelandt, Freenipples, Coneja Manso, No Nanay y Santa Servera Màrtir.

El polémico cartel de la fiesta de Podemos en Palma, partido que tiene ya un papel testimonial en la oposición municipal, es obra de Lluïsa Febrer. Representa a Sant Sebastià en forma masculina y femenina, mientras ambos personajes son rodeados lascivamente por demonios. En el centro de la imagen está la figura de Dios convertido en un DJ con dos platos para pinchar.

Los ocho años que ha gobernado Podemos en Palma en coalición con socialistas e independentistas de Més, ha caricaturizado en numerosas ocasiones al patrón de la capital balear, al que en el cartel oficial de las fiestas de 2022 convirtió en una mujer asaetada en monopatín.

O en la edición de 2020, cuando la figura de San Sebastián despareció del anuncio de las fiestas de Palma y fue sustituida por toda una batería de demonios. Toda una serie de recreaciones que hacen mofa del carácter religioso de esta celebración popular, cuyo acto central hasta la llegada de la década de los ochenta del siglo pasado, era la misa del 20 de enero en honor al patrón de Palma.

La autora del cartel, una artista siempre a favor de las tesis de los partidos de la izquierda e independentistas en Baleares, ya estuvo en el centro de la polémica el año pasado por otro provocador cartel con motivo de las fiestas de Sant Antoni de la Assemblea Antipatriarcal de Manacor.

En este caso atacaba la Oficina de la Libertad Lingüística de Baleares que iba a presidir Vox para defender la libertad de uso y fomentar la protección del español y del catalán. La artista la calificaba de «oficina de persecución lingüística» de Vox».

La parte central del folleto estaba ilustrada por una cola de personajes ataviados con los colores de la bandera española y la esvástica nazi dibujada en el pecho, que hacen cola ante un oficinista para denunciar supuestas vulneraciones de su derecho a expresarse en español.

Ridiculizando a los que hablan español y victimizando a aquellos que defienden la imposición del catalán como lengua única en Baleares, el panfleto de Febrer caricaturizaba con numerosas faltas de ortografías las denuncias de cada uno de los ciudadanos sobre su derecho a hablar español en Baleares.

«Un profe de catalán me habla en catalán y no me parese justo», afirmaba uno de los supuestos españoles con la esvástica y el brazo en alto. Otro afirmaba que «un conductor del TIB (transporte interurbano) me ha dicho buenos días en catalán, deberían quitarle el carné y meterlo en la carsel».

«Un polisia local se dirijió a mí en catalán. Estoi mui triste, con mucha ansiedad y sin poder dormir…», apuntaba otro, mientras el primero de la cola de la oficina indicaba que «E ido a un restaurante y el menú estaba en catalán. No he podido comer nada y aora estoi ambriento».

«Mui grabe», remachaba el oficinista que recogía las denuncias lingüísticas de los que usan el español en Baleares, que eran caricaturizados como personas analfabetas que no saben ni escribir en la lengua española que hablan.