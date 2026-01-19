El BOE lo confirma: la Comunidad Valenciana volverá a tener este festivo histórico en el calendario laboral 2026

El calendario laboral de 2026 en la Comunidad Valenciana llega con una novedad destacada que afectará a toda la población: el 24 de junio será, por primera vez en una década, festivo autonómico para todos los trabajadores, sin necesidad de compensarlo en otro momento. La decisión pone fin a la fórmula de la jornada recuperable que había generado dudas y desigualdades en años anteriores.

Este cambio tiene su origen en un debate que se remonta a 2017, cuando el Gobierno presidido por Ximo Puig aceptó una iniciativa de Ciudadanos para equiparar el día grande de las Hogueras de Alicante con otras celebraciones señaladas de la comunidad, como el 19 de marzo, festivo por las Fallas de Valencia. Sin embargo, entonces surgió un obstáculo: el número de festivos autonómicos permitido ya estaba cubierto, lo que obligó a aplicar soluciones intermedias que ahora quedan atrás.

Éste es el festivo que se ha recuperado

Hasta ahora, las comunidades autónomas podían ampliar su calendario de festivos siempre que esos días tuvieran carácter recuperable, lo que dejaba en manos de cada trabajador y del acuerdo con su empresa la decisión de librar o no el 24 de junio y cómo compensar posteriormente las horas no trabajadas. Este sistema ha estado vigente en la Comunidad Valenciana durante casi una década.

La situación cambia en 2026 gracias a una combinación favorable del calendario. Al contar ese año con sólo ocho festivos de ámbito nacional, la comunidad dispone de margen para designar uno de sus cuatro festivos autonómicos sin recurrir a la fórmula recuperable. Así, el día de San Juan pasa a integrarse como festivo pleno, poniendo fin al modelo aplicado entre 2017 y 2025 y convirtiendo el 24 de junio en una jornada no laborable para todos los valencianos.

Tras los primeros festivos del año, 1 y 6 de enero, los valencianos encaran varias semanas de invierno laboral hasta que llegue el 19 de marzo, jueves, primer día festivo autonómico con motivo de las Fallas, que además permitirá un puente turístico para quienes quieran aprovecharlo.

Estos son el resto de festivos del calendario laboral de 2026

Pocas semanas después, la Semana Santa ofrecerá nuevas jornadas de descanso: el Viernes Santo, 3 de abril, será festivo nacional, mientras que el Lunes de Pascua, 6 de abril, será festivo exclusivo de la Comunidad Valenciana. A esto se suman los dos días elegidos por cada ayuntamiento de Valencia, Alicante y Castellón, completando así el calendario laboral de 2026.

El 1 de mayo, viernes, brinda otra oportunidad de puente, y el 24 de junio, miércoles, estrena su condición de festivo pleno en la Comunidad Valenciana. Julio quedará libre de festivos, y en agosto, el 15 de agosto, sábado, será festivo oficial, aunque con disfrute limitado en algunos sectores. Septiembre tampoco presenta días no laborables, pero octubre permitirá un gran puente entre el 9 de octubre, viernes, y el 12 de octubre, lunes. Noviembre queda sin festivos tras caer el 1 de noviembre, Todos los Santos, en domingo.

Diciembre ofrece varias combinaciones interesantes: el 6 de diciembre cae en domingo y no se computa, pero se podrá disfrutar de un puente largo hasta el 8 de diciembre, martes. Además, el 25 de diciembre, viernes, permitirá un puente navideño, al igual que Nochevieja. El año 2027 arrancará con un puente de Año Nuevo, el 1 de enero, viernes, cerrando el ciclo de jornadas festivas consecutivas.