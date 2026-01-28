Castilla-La Mancha activa las alarmas por nieve y lluvia: la AEMET confirma 2 centímetros de nieve en estas zonas

Se activan las alarmas ante la llegada de nieve y lluvia, la AEMET confirma que pueden acumularse hasta 2 centímetros de nieve en estas zonas de Castilla-La Mancha. Un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que el invierno puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa inesperada. Por lo que, quizás tocará estar pendientes de una serie de detalles que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Estas alarmas se activarán para advertirnos de lo que nos es seguro. Por lo que, habrá llegado el momento de ver esta previsión del tiempo que pone los pelos de punta. La gran nevada que se espera en estas próximas horas, obliga a activar todas las alertas posibles. Es importante asegurarse antes de salir de casa para no encontrarse de lleno con estas alertas que obligan a extremar las precauciones o arriesgarse a realizar determinadas actividades al aire libre. Los expertos no dudan en seguir una evolución del tiempo que puede ser cambiante y que puede traer una buena cantidad de nieve.

Se activan las alertas por nieve y lluvia en Castilla- La Mancha

Estamos ante una serie de peculiaridades que pueden acabar siendo las que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. Nos enfrentamos a un invierno que puede acabar siendo el que nos enfrentará de lleno a unos cambios que pueden acabar siendo esenciales.

Sin duda alguna, deberemos empezar a cuidar determinadas situaciones que pueden acabar siendo mucho más peligrosas de lo que nos imaginaríamos. Tenemos por delante una situación del todo inesperada que nos puede afectar en unos días en los que cada detalle cuenta.

Es hora de saber qué alertas se van a activar por nieve y lluvia en estas zonas del país. En especial, un corazón que se verá afectado por el paso de un nuevo frente que puede convertirse en uno de los más intensos de los últimos tiempos. Tocará empezar a visualizar esta situación que puede golpearnos de lleno en estos próximos días.

Estaremos a merced de un ecuador de la semana en la que vamos a tener que afrontar determinadas situaciones que pueden convertirse en un plus de buenas sensaciones. Llega un cambio de ciclo que puede ser esencial en estos días.

La AEMET confirma hasta 2 centímetros de nieve en estas zonas

Hay algunas zonas de Castilla -La Mancha que van a recibir hasta 2 centímetros de nieve, estamos ante una serie de peculiaridades que pueden ser esenciales en estos días que tenemos por delante. Un cambio de tendencia la que marca la AEMET que puede cambiarlo todo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo nuboso o cubierto, con apertura de claros en las horas centrales. Probables nieblas en las zonas de montaña al principio y final del día que, por la mañana, también podrían extenderse, dispersas, al resto del cuadrante nordeste. Lluvias débiles y chubascos generalizados por la mañana y menos frecuentes e intensos por la tarde. Las precipitaciones podrían ser localmente persistentes en las sierras del oeste de Albacete. Cota de nieve sobre 600-800 metros durante la madrugada y primeras horas en Guadalajara, norte de Toledo y norte de Cuenca, subiendo a partir de mediodía sobre 1100-1300 metros. Temperaturas mínimas con pocos cambios. Temperaturas máximas en descenso en Guadalajara, en descenso ligero en el resto del tercio este y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en los sistemas Central e Ibérico, moderadas en cotas altas. Viento flojo de componente sur durante la madrugada, girando a oeste, fuerte con rachas muy fuertes, especialmente durante las horas centrales».

Siguiendo con la misma explicación: «Precipitaciones localmente persistentes en Alcaraz y Segura. Rachas muy fuertes de viento del oeste y suroeste. Nevadas en los sistemas Central e Ibérico, especialmente en la Serranía de Guadalajara, acumulados sobre 1000 metros. Nevadas débiles en la Alcarria, con acumulados sobre 600-700 metros».

Nos explican desde la AEMET que el cambio puede ser esencial con la llegada de la borrasca Kristi: «Se mantendrá la inestabilidad en la Península y Baleares debido a la rápida formación y paso de la borrasca Kristin. Así se darán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones generalizadas, cuyos mayores acumulados se esperan en el sur de Galicia, montañas de la vertiente atlántica y especialmente en Alborán y sierras del sur peninsular, donde se prevén persistentes y localmente fuertes. Nevará en amplias zonas de la mitad norte peninsular a una cota subiendo de 600/800 metros hasta 1000/1200 m. y en montañas del sureste a partir de 1200/1500 m. Se prevén acumulados significativos en la meseta Norte y en montañas del centro y norte peninsular, también probable en regiones aledañas de la meseta Sur, Galicia, Navarra y norte de Aragón. Cielos poco nubosos en Canarias, con intervalos en los nortes donde es posible alguna lluvia débil. Temperaturas máximas en descenso en Baleares y mitad nordeste peninsular, notables en el Ebro y zonas aledañas, con aumentos en Alborán y cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Las mínimas descenderán en el tercio nordeste peninsular, resto de litorales del Levante y Baleares, aumentando en Canarias y con pocos cambios en el resto. Se darán heladas débiles en montañas de la mitad norte peninsular y puntos de la meseta Norte, moderadas incluso localmente fuertes en el Pirineo».