Jorge Rey lo vuelve a hacer: se adelanta a la AEMET y avisa de que lo que llega en febrero es peligroso

Se adelanta la AEMET y avisa de lo que llega en febrero, es de lo más peligroso, Jorge Rey no duda en darnos algunos detalles de lo que nos espera. El tiempo este mes que estamos a punto de empezar, puede tener una serie de peculiaridades, lo estamos viendo en un enero en el que no nos quitamos el frío de encima. Cuando todos decían que llegaba un invierno suave, un hombre había transmitido su miedo ante unas temperaturas que no sería normales.

Le joven que en su día nos dijo lo que nos esperaba a través de una Filomena que nos alejaría de un fenómeno común. La realidad es que estos días, como por aquel entonces, tenemos unas cifras que ponen los pelos de punta. Sobre todo, con unos niveles que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en unos días en los que todo puede acabar siendo posible. Será el momento de conocer lo que nos está esperando en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo un problema. Un cambio de tendencia que será esencial en estos días que tenemos por delante.

Lo vuelve a hacer Jorge Rey

El experto en el tiempo, Jorge Rey, lo vuelve a hacer y lo hace de tal forma que tocará empezar a tener en mente un cambio de situación que puede acabar siendo lo que nos golpeará de lleno, en estos días que tenemos por delante. Con la mirada puesta a un giro radical que puede ser clave.

Estaremos a merced de una previsión del tiempo que parece que llega con mucha fuerza y que nos traerá un mes de febrero, no con tanta nieve, sino con unas lluvias que pueden dejar registros realmente sorprendentes. El experto no duda en darnos algunos datos más que su sistema infalible de previsión del tiempo nos aporta.

Las cabañuelas este año nos están dejando unos registros que pueden acabar siendo los que nos darán más de una sorpresa del todo inesperada. Un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podremos empezar a visualizar de una manera muy diferente.

La AEMET de momento, ve nieve, donde Jorge Rey ya ha empezado a ver llegar unas lluvias que pueden ser especialmente peligrosas. La previsión del tiempo de los próximos días pone los pelos de punta.

Se adelanta la AEMET y avisa de lo que llega este mes de febrero

Este mes de febrero vamos a tener más lluvias de las esperadas. Tal y como nos explica Jorge Rey en sus redes sociales: «Hablamos de una dana que bajará las temperaturas y producirá lluvias que, hacia el 11 y 12, podrían llegar hasta el Mediterráneo. Serán posibles fuertes tormentas, que irán a menos hacia el 17 y 18 de febrero».

De momento faltan unos días que pueden ser especialmente preocupantes en estas próximas jornadas, siguiendo a la AEMET: «Se prevé que el tiempo en la Península y Baleares siga marcado por la circulación atlántica, por el paso de líneas post-frontales en la primera parte del día y, a partir del mediodía, la entrada de altas presiones por el suroeste que aportará una estabilidad transitoria. Se espera cielos nubosos o cubiertos con predominio de la nubosidad baja con precipitaciones en la mayor parte del tercio norte peninsular, así como en regiones de montaña del resto de la Península, principalmente del sureste, meseta y norte de Baleares, sin descartarse en el resto a excepción de en litorales del este y sureste peninsular. Los mayores acumulados se esperan en el Cantábrico oriental, Pirineo occidental y zonas de la Bética oriental. Nevará en montañas de la mitad norte y zonas aledañas a una cota de 700/1000 metros al principio subiendo al final hasta 1200/1400 m, con mayores acumulados en cotas altas. No se descarta nieve en zonas altas de Mallorca al final del día. En Canarias, nuboso en Lanzarote y Fuerteventura, tendiendo a poco nuboso, y en el norte de las islas montañosas, con posibilidad de lluvias débiles. Poco nuboso o despejado en el resto de zonas. Probables bancos de niebla matinales en regiones de montaña. Las temperaturas máximas aumentarán en el noroeste peninsular con descensos en el resto más intensos en el sureste, este y Baleares. Mínimas en descenso en la Península y Baleares excepto en el oeste de Galicia y noreste de Cataluña con ligeros ascensos. Pocos cambios térmicos en Canarias. Heladas débiles en regiones de montaña de la mitad norte, moderadas en el Pirineo, y del sureste peninsular».

Las alertas estarán activadas: «Acumulados de nieve significativos en zonas altas de la mitad norte. Probables rachas muy fuertes en litorales, Baleares e interiores del tercio oriental peninsular, así como en montañas del centro y norte. Soplará viento de componente oeste en la Península y Baleares, en general flojo en el suroeste y moderado en el resto, esperando intensidades fuertes con rachas muy fuertes en litorales, Baleares e interiores del tercio oriental peninsular, así como en montañas del centro y norte. Alisio moderado en Canarias».