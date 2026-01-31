Un matrimonio abandona Madrid y construye la mejor casa rural de España en 2025 en un pueblo de 368 habitantes

Cambiar la vida acelerada de Madrid por la calma de un pequeño pueblo es una apuesta consciente por otra forma de habitar el territorio. En un contexto marcado por la despoblación rural, proyectos como el de La Ren Lecrés demuestran que el turismo puede convertirse en un motor de cambio positivo cuando se desarrolla con respeto, coherencia y arraigo local.

Este alojamiento rural, situado en Vadocondes, en pleno corazón de la Ribera del Duero, ha sido distinguido con el Premio Ruralka a la Mejor Casa Rural 2025, un reconocimiento que pone en valor la calidad del espacio y la manera más consciente, humana y sostenible de entender el turismo rural.

La Ren Lecrés, Premio Ruralka 2025: una forma consciente de turismo rural

El galardón reconoce un proyecto que apuesta por el turismo como herramienta de desarrollo responsable en el medio rural, basado en la sostenibilidad, la rehabilitación respetuosa y el cuidado de cada detalle de la experiencia del viajero. El premio llega en un momento de consolidación para La Ren Lecrés, que continúa creciendo de forma pausada y fiel a su filosofía de calidad y sentido.

«La Ren Lecrés es un proyecto de pequeño formato que crece con calma, apostando por la colaboración con el entorno local y una hospitalidad serena y cuidada», explican sus propietarios, el matrimonio formado por Máxima Crespo y Santiago Leal.

De corral familiar a oasis rural en la Ribera del Duero

La Ren Lecrés se encuentra en el casco histórico de Vadocondes, un pequeño municipio burgalés de 368 habitantes, a pocos kilómetros de Aranda de Duero. El complejo ocupa lo que fue un corral y finca agrícola familiar, transformado en un alojamiento elegante y acogedor, concebido para la desconexión en cualquier época del año.

Máxima Crespo, licenciada en Empresariales y Comercio Internacional, decidió dar un giro vital tras más de 30 años de trayectoria profesional en grandes compañías. Santiago Leal, técnico especialista en explotaciones agropecuarias, se dedica al cultivo de la hacienda familiar. Ambos dejaron Madrid para desarrollar su proyecto de vida en la Ribera del Duero.

Una casa rural de alta gama para 14 personas en un pequeño pueblo de Burgos

La finca tiene capacidad total para 14 personas y se organiza en varios espacios complementarios. La casa principal cuenta con cuatro dormitorios dobles, tres baños completos y un amplio salón de seis metros de altura con chimenea de leña y un gran ventanal orientado al sur.

El conjunto se completa con un ático multifuncional, ideal para teletrabajo, retiros o encuentros profesionales; un apartamento independiente para invitados; y un antiguo almacén agrícola restaurado, con muros de adobe y piedra, convertido en un espacio versátil abierto al jardín.

En el exterior, los huéspedes disfrutan de zonas ajardinadas, espacios de descanso, barbacoa y una piscina de agua salada, cubierta y climatizada durante todo el año, uno de los elementos diferenciales del alojamiento.

Sostenibilidad, patrimonio y experiencias en esta casa rural

La Ren Lecrés ha incorporado importantes mejoras en eficiencia energética y sostenibilidad, como aerotermia con suelo radiante y placas solares, reduciendo el impacto ambiental sin renunciar al confort. El alojamiento cuenta además con la Q de Calidad Turística.

El respeto por la identidad local se refleja también en la rehabilitación del Palomar de La Ren, una construcción tradicional recuperada con técnicas artesanales y máximo respeto a su estructura original, que hoy simboliza la voluntad de conservar el patrimonio rural.

La propuesta se completa con experiencias de inmersión rural: comidas compartidas con los anfitriones, jornadas agrícolas, paseos entre viñedos o pícnics al atardecer con productos locales y vinos de la Ribera del Duero.

El Premio Ruralka a la Mejor Casa Rural 2025 reconoce un proyecto que demuestra que otra forma de turismo rural es posible.