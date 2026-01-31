Alerta en Madrid: viento y nieve obligan a cerrar el Retiro y varios parques y ponen cadenas obligatorias en Navacerrada y Cotos

La Comunidad de Madrid se enfrenta este sábado a una jornada marcada por viento fuerte y nieve, que ha obligado a tomar medidas de seguridad tanto en la capital como en la sierra. Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de tráfico y protección civil.

Cierre de El Retiro y otros parques

En la capital, El Retiro y varios parques permanecerán cerrados desde las 12:00 horas debido a las condiciones meteorológicas adversas. La combinación de viento intenso y posibles ramas caídas representa un riesgo para los peatones y visitantes de estos espacios.

Las autoridades recomiendan evitar paseos y actividades al aire libre hasta que se levanten las restricciones.

Viento intenso y temperaturas estables

El viento soplará de componente oeste, con rachas fuertes, especialmente en la sierra, donde podrían alcanzar intensidad muy fuerte durante la primera mitad del día.

Las temperaturas previstas son:

Madrid capital : 5 a 11 °C

: 5 a 11 °C Alcalá de Henares : 4 a 12 °C

: 4 a 12 °C Aranjuez : 3 a 12 °C

: 3 a 12 °C Collado Villalba : 2 a 9 °C

: 2 a 9 °C Getafe : 4 a 11 °C

: 4 a 11 °C Navalcarnero: 2 a 11 °C

Cadenas obligatorias y corte en la M-601

En la sierra de Madrid, los puertos de Navacerrada (M-601) y Los Cotos (M-604) exigen el uso obligatorio de cadenas para vehículos ligeros. Además, los aparcamientos de ambos puertos están completos, lo que ha obligado a restringir el acceso a las zonas más concurridas.

La Guardia Civil ha cortado la subida por la M-601 a la altura del kilómetro 12,500, devolviendo a los vehículos y evitando riesgos por saturación. El ERIVE colabora en las tareas de apoyo y gestión del tráfico.

La Comunidad de Madrid mantiene activo un operativo de vialidad invernal compuesto por 61 profesionales y 15 quitanieves, que durante la noche aplicaron 48,13 toneladas de sal y 49,32 litros de salmuera para mejorar la seguridad de las carreteras.

Previsión meteorológica en la sierra y capital

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los cielos en Madrid presentarán intervalos nubosos con apertura de claros, tendiendo a nuboso al final del día.

En la sierra persistirá nubosidad baja durante gran parte de la jornada, con posibilidad de brumas o nieblas, que podrían ser engelantes a primeras horas. Las rachas de viento y la nieve acumulada mantienen el riesgo de condiciones complicadas para la conducción y actividades al aire libre.

Recomendaciones de seguridad

A continuación se detallan las recomendaciones: