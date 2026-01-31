El Ministerio de Igualdad de Ana Redondo gastará 2 millones de euros en publicidad para instruir a los hombres sobre las «masculinidades corresponsables». La cartera de la política socialista persigue con esto que los varones asuman las mismas tareas que las mujeres a través de «una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos».

El nuevo Plan de Publicidad y Comunicación Institucional de 2026, que recoge la propaganda que se activará por parte del Ejecutivo socialista en el próximo año, recoge, entre otras, esta nueva campaña de Igualdad. El Gobierno pretende ponerla en marcha entre el 1 de abril y el 30 de noviembre y que se difunda en televisión, radio, prensa, revistas, digital y exterior.

El objetivo de la campaña de Igualdad para las masculinidades corresponsables es «contribuir a la promoción de sistemas integrales de cuidado, desde una perspectiva de género interseccional y de derechos humanos, que promuevan la corresponsabilidad entre mujeres y hombres».

Los anuncios estarán dirigidos al «público general y población masculina, sin prejuicio de que la campaña sea comprensible y llegue a todos los públicos».

14 millones en publicidad de Igualdad

Además del gasto previsto para concienciar sobre las masculinidades corresponsables, Igualdad tiene previsto realizar otras cinco campañas institucionales. En total, la cartera de Redondo gastará 14.218.525 euros en este tipo de actuaciones, lo que implica que el Ministerio de la política socialista gastará casi uno de cada 10 euros empleados en publicidad por el Ejecutivo socialista.

El Gobierno continuará de este modo una línea de acutación que ya viene desarrollando en ejercicios anteriores. En 2025, el Ejecutivo presentó un anuncio para televisión con el objetivo de cambiar las «masculinidades más tradicionales» con el eslogan «por huevos» y que está protagonizado por el actor Paco León.

Redondo aseguró en la presentación que «ese por huevos» pretende «abrir las identidades» y «generar un debate sobre la identidad masculina». «Esa identidad masculina no puede estar incapacitada por roles tradicionales de género que muchas veces impiden que toda la complejidad de una identidad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo pueda expresarse», subrayó.

La ministra señaló que pretende «cerrar una brecha» que temen que «se vaya abriendo todavía más». «Es brecha de la corresponsabilidad, la brecha de los cuidados», mencionó, para añadir que «las mujeres son fundamentalmente las que asumen los cuidados de toda la familia, de mayores y de menores».

«Creíamos que de alguna manera esa preocupación tenía que estar también incorporada a la campaña; y creo que con ese humor, con esa resignificación del por huevos y con Paco León, lo hemos conseguido», señaló la política socialista.

Gasto en violencia contra las mujeres

En todo caso, la mayor parte del gasto en Publicidad Institucional del Gobierno de Sánchez es para la concienciación social contra las distintas formas de violencia contra las mujeres, y será de 5.329.770 euros.

El objetivo de estas campañas es «sensibilizar y concienciar sobre las distintas formas de violencia contra las mujeres, destacar la lucha contra la violencia machista como un reto de toda la sociedad, una tarea conjunta que requiere de una acción unitaria y la máxima cooperación y colaboración en el rechazo, identificación y denuncia de cualquier situación de violencia de género, en cualquier entorno y con cualquier mujer».

Igualdad también prevé difundir una campaña por el Día Internacional de las Mujeres, con un presupuesto de 2.310.000 euros, y otro para la abolición de la prostitución, de 2.020.000 euros.