Igualdad cambia las pulseras antimaltrato por tobilleras porque son «menos manipulables»

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado este martes que las pulseras antimaltrato pasarán a ser tobilleras, ya que asegura que son «más fiables y menos manipulables». La medida, que forma parte de un nuevo contrato integral de gestión de dispositivos de vigilancia, busca reforzar la protección de las víctimas y garantizar un seguimiento «continuo y seguro» de los agresores.

La decisión ha sido comunicada por el Ministerio de Igualdad tras constatar «problemas de fiabilidad» en los dispositivos actuales, que en algunos casos han dejado desprotegidas a víctimas y provocado la archivación de procedimientos judiciales por fallos técnicos, tal y como desveló OKDIARIO en septiembre de 2025. La ministra Redondo explica que, en caso de fallar, las tobilleras podrán ser reemplazadas en un plazo máximo de 24 horas.

De igual manera, el nuevo contrato, que se extenderá desde 2026 hasta 2029, tiene un coste base de 71,3 millones de euros y busca arreglar los fallos que impedían acceder a datos de incumplimientos de condenas y que provocaron absoluciones de agresores. El gasto se dedicará al servicio de mantenimiento y seguimiento de los dispositivos para proteger a las víctimas de violencia de género y a la adquisición de nuevas pulseras.

Además, el Consejo de Ministros firmó el pasado miércoles 21 de enero un acuerdo para modificar «los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros» con el objetivo de «posibilitar al Ministerio de Igualdad la tramitación de diversos expedientes de gasto» en lo relativo a «la prevención integral de la violencia de género».

Los problemas con las pulseras

El cambio de sistema responde a las alertas emitidas por la Fiscalía General del Estado en 2024, que señaló fallos en las pulseras telemáticas utilizadas hasta ahora. Según informes judiciales y fiscales, estos dispositivos:

Se desconectaban de forma intermitente , dificultando la localización del agresor.

, dificultando la localización del agresor. Presentaban fallos de lectura de datos que complicaban la supervisión.

que complicaban la supervisión. En algunos casos provocaron la archivación de procedimientos judiciales, dejando desprotegidas a las víctimas.

Estas deficiencias generaron críticas de partidos políticos y expertos en seguridad, quienes reclamaron una actualización del sistema y un control más riguroso.