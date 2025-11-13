Una víctima se encara con Redondo por las pulseras ‘fake’: «¡Es usted una cómplice de los maltratadores!»

María Martín Romero, presidenta de la asociación contra la violencia machista La Volaera y víctima de maltrato, se ha encarado este jueves con la ministra de Igualdad, Ana Redondo, por la última ola de fallos en los dispositivos telemáticos de las pulseras fake del Gobierno. «¡Es usted una cómplice de los maltratadores!», le ha espetado.

Redondo, que ha acudido a la clausura del Congreso Internacional de Derecho y Género de Granada, en el Paraninfo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, se encontraba atendiendo a los medios de comunicación cuando la presidenta de la asociación contra la violencia machista le ha increpado.

«¡Lo que usted dijo ayer es mentira!», ha dicho la presidenta, exigiendo que hablara «con las víctimas», que estaban «llamando en situación de pánico» por los fallos en las pulseras antimaltrato del Gobierno.

«Soy la presidenta de una asociación de víctimas que se llama La Volaera y lo que usted dijo ayer es mentira», se ha presentado Martín Romero, quien posteriormente ha desvelado su nombre. «Mis compañeras estaban llamando en pánico, en situación de pánico, porque usted sabe que quienes llevan las pulseras tienen un riesgo extremo. Y los mismos policías dijeron que no se había producido el protocolo», ha añadido, en Granada.

Ante la contestación de Redondo, la presidenta de La Volaera ha admitido que la ministra de Igualdad «pudo estar» donde acreditaba, pero le ha pedido que «hable con las víctimas» que han vuelto a sufrir los fallos del sistema, reconocidos por el Gobierno. «¡Es usted una cómplice de los maltratadores!», ha gritado, mientras intentaban separarle de la ministra de Igualdad.

«¿Feminismo? Esto no es feminismo. Esto es lo que estáis vendiendo», ha continuado reclamando la presidenta de la asociación, que incide en «el grado de indignación» de una asociación que cuenta con «nueve familias de asesinadas».

Ana Redondo ha corregido a la víctima y ha dicho que son «11 mujeres asesinadas en Andalucía», pero, con cierta chulería, afirma que «ninguna con pulsera, ninguna con el dispositivo, porque el dispositivo funciona». «Pero bueno, hay que hablar con la gente y escucharla», ha zanjado, ante los micrófonos.