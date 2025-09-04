El Gobierno de Pedro Sánchez ha gastado otros 100.000 euros en un anuncio para televisión con el objetivo de cambiar las «masculinidades más tradicionales» con el eslogan «por huevos» y que está protagonizado por el actor Paco León. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, lo ha presentado este jueves en la sede de la cartera este jueves junto a la secretaria de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, María Guijarro.

Con un acto público se ha presentado a la sociedad española el spot televisivo que ha realizado la empresa de publicidad Ogilvy para «cambiar lo que significa tener huevos», que tiene como eslogan la frase «por huevos». El coste de este tipo de productos audiovisuales se eleva hasta los 100.000 euros. El Ejecutivo formalizó este contrato a principios de año y en la licitación presupuestó un ese coste por cada uno de los seis anuncios que realizará la compañía adjudicataria.

Redondo ha asegurado en la presentación que «ese por huevos» pretende «abrir las identidades» y «generar un debate sobre la identidad masculina». «Esa identidad masculina no puede estar incapacitada por roles tradicionales de género que muchas veces impiden que toda la complejidad de una identidad que se ha ido construyendo a lo largo del tiempo pueda expresarse», ha subrayado.

La ministra ha señalado que pretende «cerrar una brecha» que temen que «se vaya abriendo todavía más». «Es brecha de la corresponsabilidad, la brecha de los cuidados», ha mencionado, para añadir que «las mujeres son fundamentalmente las que asumen los cuidados de toda la familia, de mayores y de menores».

«Creíamos que de alguna manera esa preocupación tenía que estar también incorporada a la campaña; y creo que con ese humor, con esa resignificación del por huevos y con Paco León, lo hemos conseguido», ha señalado la política socialista.

«Qué significa tener huevos»

Por su parte, la secretaria de Estado de Igualdad lo ha justificado en que «desgraciadamente las masculinidades más tradicionales resurgen con una fuerza terrible en este mundo incierto». A ojos de Guijarro, «lo relevante» es cambiar «qué significa realmente tener huevos hoy en día».

El protagonista del spot señala que «tener huevos» es «atreverte a decirle a tu colega que si vuelve a mandar una foto de esa tía, lo denuncias». También asevera que «es vestirte como te apetezca, besarte con quien te merezca. Llorar no te hace que tengas menos, ni gritar hace que tengas más».

«Así que ese es el tipo de masculinidad por la que apostamos en el Ministerio de Igualdad y desde y desde el gobierno, por esa masculinidad más libre, más justa y más igualitaria», ha aseverado la representante de Igualdad.

El contrato que firmó el Gobierno prevé un desembolso total de cerca de 4 millones de euros en dos años para elaborar «campañas de divulgación y concienciación en materia de igualdad entre mujeres y hombres». Dentro de ese cálculo, se presupuestó un gasto de 100.000 euros por cada spot, lo que significa que para los seis anuncios que realizará la empresa adjudicataria, el Gobierno 600.000 euros.

Otras campañas para la Igualdad

No es el único contrato que ha firmado Igualdad para realizar campañas de este tipo. En 2024 también suscribió otro para «sensibilizar a los hombres en su necesaria implicación en los cuidados para lograr una conciliación corresponsable entre hombres y mujeres».

Y entre los «objetivos específicos» que determina el escrito, está el de «fomentar la transformación hacia masculinidades igualitarias, corresponsables y cuidadoras a través del diálogo intergeneracional».

El presupuesto para la realización de este trabajo asciende hasta los 99.848,70 euros, sin IVA incluido. Sin embargo, con todos los impuestos, el coste para las arcas públicas se elevará hasta los 120.816,93 euros.