Una avería en el Falcon obliga a Sánchez a volver a Madrid cuando iba a la reunión sobre Ucrania en París

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha visto obligado a regresar a Madrid por una avería en su avión, el Falcon 900, cuando ya había iniciado el vuelo hacia París para participar en la denominada Coalición de Voluntarios por Ucrania en un encuentro presidido por el presidente de la República de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer.

La Moncloa ha avisado este jueves del fallo en el avión que ha obligado a la comitiva, liderada por Sánchez, a volver a Madrid. El presidente del Gobierno participará de manera telemática en la reunión, como también harán líderes de otros países participantes en la Coalición de Voluntarios. En la misma participan miembros de la Unión Europea, así como otros países internacionales, caso de Japón, Australia o Estados Unidos.

«El avión en el que viajaba el presidente del Gobierno ha sufrido una avería que ha obligado a regresar a Madrid», informan desde La Moncloa, donde reflejan que Keir Starmer o el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también participarán de forma telemática. El plan inicial de Sánchez era acudir presencialmente, pero la avería en el Falcon, detectada en pleno vuelo, ha obligado al jefe del Ejecutivo a volver al lugar de partida.

Noticia en ampliación