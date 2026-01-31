Un hombre se da a la fuga tras matar a su madre apuñalada 20 veces y herir a su padre en Algeciras

Un hombre se ha dado a la fuga tras matar a su madre, a la que ha asestado 20 puñaladas, y herir de gravedad a su padre en Algeciras (Cádiz). El individuo, de 45 años, tiene numerosos antecedentes penales.

Los hechos han tenido lugar en los aledaños del Palacio de Justicia de Marzales, concretamente en la calle Virgen de África. Ocurrió este viernes cerca de la medianoche, en el domicilio familiar de las víctimas y el agresor.

Las observaciones de las autoridades apuntaron que la mujer asesinada había sido apuñalada 20 veces y presentaba todas las heridas por arma blanca que le costaron la vida alrededor del cuello y la cabeza.

Además, el padre del sospechoso también presentaba heridas de carácter grave provocadas por la misma arma blanca, y fue trasladado al Hospital Universitario Punta de Europa de Algeciras. En principio, no se teme por su vida.

Tras atacar a sus padres, el presunto autor de los hechos se dio a la fuga con el coche de su padre. La Policía Nacional ha abierto la correspondiente investigación y ha logrado detenerlo este sábado, pasadas las 12:00 horas, mientras que el juzgado de Instrucción número 5 de Algeciras ha asumido todas las diligencias relacionadas con el caso.

Según fuentes de la investigación, el individuo tiene antecedentes y problemas con las drogas, además de otros problemas de salud mental.