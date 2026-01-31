Abascal sobre los pactos de Sánchez con Bildu: «ETA lo ha puesto en La Moncloa»

Santiago Abascal ha denunciado que «ETA ha puesto a Sánchez en la Moncloa». Unas declaraciones que ha sostenido en el mitin de este sábado en Cuarte de Huerva (Zaragoza) ante cientos de aragoneses, tras conocer que el presidente del Gobierno habría llegado a un acuerdo con Bildu para que la banda terrorista, con más de 850 asesinatos, 2.600 heridos y casi 90 secuestrados a sus espaldas, dejara de constar en la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea.

Abascal ha denunciado las relaciones de Sánchez con Bildu –que habrían comenzado en el conocido como ‘pacto del caserío´ con el líder de la banda Arnaldo Otegui para apoyar la moción de censura en 2018–.

«Por mucho que Sánchez quiera borrar nuestra historia y mearse encima de los muertos de nuestra patria, no vamos a olvidar nunca que ETA es una organización criminal y que ETA ha puesto a Pedro Sánchez en el Palacio de la Moncloa», ha expresado con rabia ante un auditorio que ha roto en aplausos y se ha puesto en pie.

El líder de Vox hacía regencia así a el último supuesto pacto que se ha conocido este sábado, a través de la información publicada por El Debate. «Bildu ha llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez para que el Gobierno de España pida en la Unión Europea que ETA salga de la lista de organizaciones terroristas», ha denunciado en su intervención.

Abascal ha subrayado que «ETA ya no mata porque no le hace falta» después de haber asesinado durante décadas, y ha asegurado que Vox «no va a olvidar ni a perdonar», denunciando el intento de «borrar la historia» de España, a través del Boletín Oficial del Estado (BOE).

Durante su intervención, Abascal ha afirmado que a los aragoneses y al conjunto de los españoles se les quiere imponer «una elección endiablada: o la mafia o la estafa». Asimismo, ha calificado al Gobierno de Sánchez como»“una mafia corrupta, mentirosa y traidora», que llegó al poder estafando a los españoles y que ahora impulsa la regularización de medio millón de personas que han entrado ilegalmente en España, con consecuencias directas sobre la seguridad, los servicios públicos y el acceso a la vivienda.

Frente a ello, el líder de Vox ha señalado «la estafa del PP», acusándolo de ponerse de acuerdo con el PSOE a la primera de cambio, recordando que los populares votaron a favor de regularización de medio millón de inmigrantes ilegales en el Congreso.

Por su parte, el candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Alejandro Nolasco, ha denunciado «40 años de mala gestión» del bipartidismo en Aragón, especialmente en materia hidráulica y sanitaria. Nolasco ha recordado que «jamás se ha invertido» en encauzamientos pese a las riadas sufridas recientemente en municipios como Cadrete, María de Huerva o Azuara, y ha acusado al Gobierno autonómico de aprobar decretos ómnibus que mezclan ayudas a los afectados con subvenciones a sindicatos y patronales, calificándolo de «una canallada».