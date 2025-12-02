Auroras boreales en diciembre 2025: predicciones, mejores lugares y cómo disfrutarlas al máximo

Diciembre es el mes ideal para captar las auroras boreales. Con el solsticio de invierno del 21, las noches más largas del año extienden la oscuridad hasta más de 18 horas en latitudes altas. Ese es el escenario perfecto para que se puedan apreciar estos fantásticos fenómenos.

Para muchos viajeros y astrónomos aficionados, este mes será una oportunidad excepcional para contemplar cortinas luminosas que se desplazan por el firmamento en tonos verdes, rosas y púrpuras. A este atractivo se suma un cielo invernal muy dinámico, que incluye fenómenos planetarios destacados como cómo ver Marte este mes ( /visibilidad-planetas-diciembre-2025 ) y dónde encontrar Saturno en diciembre ( /visibilidad-planetas-diciembre-2025 ), lo que convierte a diciembre en un escenario astronómico completo.

Las auroras en diciembre 2025

El ciclo solar dura unos 11 años y alcanza su máximo entre 2024-2025. En diciembre, las predicciones apuntan a una actividad elevada, impulsada por eyecciones de masa coronal (CME) y las manchas solares. Estas interactúan con el campo magnético terrestre y liberan partículas que chocan con la atmósfera y crean las auroras boreales.

Según el Space Weather Prediction Center (SWPC) de la NOAA, la intensidad geomagnética hará que se presenten auroras brillantes y visibles, incluso en lugares como el norte de Escocia o incluso el sur de Canadá en noches excepcionales.

El Geophysical Institute de Alaska pronostica una actividad entre moderada y alta, alrededor del solsticio de invierno. Es posible que se presenten tormentas los días 15-18 y 28-31, influenciadas por la rotación solar de 27 días.

La oscuridad total por la Luna menguante del 20 al 28 y los cielos despejados elevan las probabilidades al 70-80% en el Círculo Ártico. En 2025, con 115 manchas solares pronosticadas, diciembre podría rivalizar con mayo de 2024, cuando las auroras se vieron hasta en La Florida.

La recomendación para las auroras boreales

La recomendación general es mantenerse alejado de la contaminación lumínica y reservar al menos tres noches en una región polar para aumentar las probabilidades de éxito. Para los observadores que disfrutan de un enfoque integral del cielo, la guía del cielo nocturno de diciembre ( /guia-cielo-nocturno-diciembre-2025 ) será un complemento perfecto.

En paralelo, diciembre de 2025 traerá su propio espectáculo planetario. Destaca la presencia de un triángulo invernal de planetas ( /triangulo-invernal-planetario ), una configuración que facilitará la ubicación de varios astros brillantes a simple vista. Marte, Saturno y un Júpiter brillante en diciembre ( /visibilidad-planetas-diciembre-2025 ) ofrecerán un contrapunto elegante a las luces del norte. Incluso los aficionados a los objetos menores del Sistema Solar tendrán su recompensa, gracias a la lista de los cometas más visibles este mes ( /cometas-visibles-diciembre-2025 ), que podrían añadirse al paisaje nocturno si las condiciones lo permiten.

Mejores lugares para ver las auroras

El Círculo Ártico es el epicentro de las auroras boreales. Los mejores lugares para cazar uno de estos fenómenos son los siguientes:

Tromsø, Noruega . Está bajo el óvalo auroral, con 200 noches visibles al año. Tiene temperaturas de -5°C a 0°C. Es ideal para principiantes con tours guiados.

. Está bajo el óvalo auroral, con 200 noches visibles al año. Tiene temperaturas de -5°C a 0°C. Es ideal para principiantes con tours guiados. Abisko, Suecia . El “valle azul” crea un microclima seco que es muy apto. El mejor lugar es cerca de Kiruna, con el Aurora Sky Station para vistas elevadas.

. El “valle azul” crea un microclima seco que es muy apto. El mejor lugar es cerca de Kiruna, con el Aurora Sky Station para vistas elevadas. Reikiavik y Thingvellir, Islandia . Hay auroras frecuentes (150 noches), combinadas con géiseres y cascadas. El mejor lugar es el parque nacional para tener oscuridad total.

. Hay auroras frecuentes (150 noches), combinadas con géiseres y cascadas. El mejor lugar es el parque nacional para tener oscuridad total. Alta, Noruega . Está cerca del Círculo Ártico y tiene microclimas que evitan nubes. Hay menos turistas que Tromsø.

. Está cerca del Círculo Ártico y tiene microclimas que evitan nubes. Hay menos turistas que Tromsø. Ilulissat, Groenlandia. Hay menos viento y lluvia. Suele tener auroras estables con icebergs de fondo. Es inolvidable para los aventureros.

Consejos prácticos

Ver una aurora boreal es una experiencia mágica que combina preparación con un toque de suerte. En diciembre, las larguísimas noches polares aumentan tus oportunidades, aunque las temperaturas (de -10°C a 0°C) exigen ir bien equipado. Para vivir esta aventura, sigue estos consejos prácticos.

Prepárate como un experto

Tu mejor aliada es la tecnología. Usa aplicaciones como My Aurora Forecast o la web de la NOAA (Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de EE. UU.) para monitorizar dos factores clave: la actividad solar (índice Kp, ideal por encima de 3) y la nubosidad (busca cielos más del 80% despejados).

Elige el momento

El mejor momento suele ser entre las 21:00 y las 2:00 de la madrugada. Sal al atardecer para que tus ojos se adapten a la oscuridad (tarda unos 30 minutos) y busca un mirador con vista despejada al norte y lejos de la contaminación lumínica.

Tu kit de supervivencia

Lleva ropa térmica, un forro polar y una exterior impermeable, sin olvidar guantes térmicos y botas de invierno. Un termo con una bebida caliente y una linterna con luz roja son esenciales. Para una experiencia más cómoda, considera un tour.

Captura el momento

Tu cámara o móvil puede ver más que tus ojos. Con un trípode y ajustes manuales (exposición de 10 a 30 segundos e ISO entre 800 y 3200), podrás captar colores y detalles invisibles a simple vista. Apps como NightCap son de gran ayuda.

El plan perfecto

Reserva entre 4 y 5 noches. Únete a grupos locales de observación. Respeta la naturaleza sin dejar rastro. Si viajas al norte de Escandinavia (Sápmi), descubre el profundo significado cultural de las auroras, conocidas como “vuorat”.

