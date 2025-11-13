Las auroras boreales vuelven a España hoy: las ciudades desde las que se podrán ver

El cielo de España podría teñirse de colores esta semana. Una potente tormenta solar está haciendo que las auroras boreales, habituales en el norte de Europa, se dejen ver mucho más al sur. Si las nubes lo permiten, esta noche podríamos vivir el espectáculo que ya sorprendió a miles de personas hace unos meses, con destellos rosados y verdosos iluminando el horizonte. Galicia, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía son algunos de los puntos desde donde se podrán verse las auroras boreales provocadas por esta tormenta solar.

¿Qué son las auroras boreales?

Las auroras boreales son un fenómeno luminoso que ocurre cuando el sol lanza una gran cantidad de energía hacia la Tierra. Según la Agencia Espacial Europea, las auroras boreales «son una manifestación visible de la actividad del espacio». Normalmente solo se ven en lugares muy del norte, pero cuando la actividad solar es muy fuerte, pueden llegar a aparecer en países como España.

Estas auroras boreales vienen derivadas de una tormenta solar. Definida por la Agencia Espacial Europea como «una liberación de grandes cantidades de radiación, partículas cargadas y material magnético por parte del sol». De hecho, una aurora boreal es lo más light que una tormenta solar provoca, ya que si su magnitud es elevada podría llegar a causar perturbaciones geomagnéticas que afectarían a satélites, redes de energía, sistemas de navegación y comunicaciones.

¿Dónde se pueden ver normalmente las auroras boreales?

Normalmente, este fenómeno ocurre en zonas cercanas al Círculo Polar Ártico, lugares donde la actividad magnética de la Tierra es más intensa. Los lugares más conocidos para observarlas son Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, Groenlandia, Canadá, Alaska y zonas del norte de Rusia. Principalmente aparecen durante los meses de invierno entre cielos oscuros y despejados.

Sin embargo, en los últimos años las auroras boreales han sorprendido al aparecer en latitudes mucho más al sur de lo habitual debido a fuertes tormentas solares. En ocasiones excepcionales se han llegado a ver desde países como Alemania, Escocia o incluso España, donde este espectáculo de luces ha teñido el cielo nocturno de tonos verdes, rosados y rojizos, ofreciendo una experiencia tan poco común como inolvidable.

Dónde y a qué hora ver auroras boreales en España

La NOA (Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica) prevé que, a partir de las 19:00 horas se puedan ver en la mayor parte de la Península. Los expertos del Parque Astronómico del Montsec y del Observatorio de Calar Alto indican que entre las 22:00 h y las 04:00 h de esta noche todavía serán visibles, ya que nuevas eyecciones de masa coronal procedentes del Sol están alcanzando la Tierra. Vale la pena buscar un lugar apartado y oscuro, dejar que los ojos se adapten a la oscuridad y mirar al norte.

Por otro lado, ciudades como Almería ya han podido observar este fenómeno este pasado miércoles, pero se espera que a lo largo de la semana se puedan visualizar auroras boreales en ciertas partes de Andalucía.