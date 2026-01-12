Emiratos Árabes está almacenando más de 20.000 millones de agua bajo tierra y tiene sentido: los científicos no dan crédito

Están almacenando en Emiratos Árabes más de 20.000 millones de agua bajo tierra, los científicos no dan crédito ante lo que nos está esperando. Es hora de conocer la estrategia de uno de los países que se ha hecho a sí mismo. En medio de la nada ha sido capaz de crear enormes ciudades que han acabado siendo todo un referente. Sin duda alguna, estamos ante una serie de novedades que nos van a golpear de cerca y que nos invitan a reflexionar sobre los recursos que tenemos a nuestra disposición.

Tenemos la suerte de vivir en un periodo histórico y una época en la que cada detalle cuenta y puede acabar siendo el que nos sumergirá de lleno en algunos cambios que pueden ser esenciales. Sin duda alguna, estaremos a merced de una serie de situaciones que nos hacen repensarnos en los recursos que tenemos a nuestra disposición. Tienen una durabilidad y están expuestos a determinados elementos que, sin duda alguna, deberemos tener en cuenta. Los científicos no dan crédito a esta estrategia de un país que ha decidido almacenar millones de litros de agua bajo tierra.

No dan crédito los científicos

Los científicos no dudan en darnos una serie de novedades destacadas ante una estrategia que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estas próximas jornadas. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede convertirse en esenciales y eso quiere decir que tendremos que poner en práctica algunas peculiaridades.

A medida que vamos viendo llegar un futuro que puede acabar estando pendiente de determinados elementos que, sin duda alguna, serán claves en estos días. Es hora de apostar claramente por un cambio que nos ayude a valorar y conservar mucho mejor los recursos de que disponemos.

Es hora de saber qué es lo que está haciendo una gran potencia como los Emiratos Árabes con el agua, sabiendo que se trata de uno de los recursos que debemos empezar a cuidar de una forma que quizás hasta el momento no habíamos tenido en consideración. Es hora de conocer en primera persona el valor de un agua que es un pequeño tesoro. La tenemos como algo habitual, pero en algunas partes del país, no lo es en absoluto, sino más bien todo lo contrario.

Están almacenando más de 20.000 millones de agua bajo tierra en Emiratos Árabes

Los expertos de Science Direct publican un reciente artículo en el que se explica que: «Los Emiratos Árabes Unidos dependen de los recursos hídricos no convencionales, además de los recursos convencionales, para satisfacer las demandas cada vez mayores de agua. Los recursos hídricos convencionales incluyen inundaciones estacionales, manantiales, falajes y aguas subterráneas. Los recursos no convencionales son el agua desalinizada y el agua de aguas residuales tratadas. Los recursos hídricos convencionales existentes en los Emiratos Árabes Unidos incluyen 125 Mm3/año (millón de metros cúbicos por año) de inundaciones estacionales, 3 Mm3/año de manantiales permanentes, 22 Mm3/año de manantiales estacionales, 20 Mm3/año de descargas de falaj, 109 Mm3/ar de recarga de acuíferos. Los recursos hídricos no convencionales existentes incluyen 475 mm3/año de agua desalinizada y 150 mm3 de agua recuperada. Los desarrollos futuros pueden aumentar la descarga de los manantiales estacionales a 40 Mm3 y las descargas de falaj a 40 Mm3. También se pueden lograr aumentos paralelos en los volúmenes de agua desalinizada y aguas residuales tratadas. Los problemas más importantes relacionados con el agua en los Emiratos Árabes Unidos son el agotamiento de los acuíferos en varias áreas, como en Al Ain y Al Dhaid; la intrusión de agua salina y la degradación de la calidad del agua, como la asociada con la industria petrolera y las actividades agrícolas».

Siguiendo con la misma explicación:» La mejora de la gestión de los recursos hídricos en los Emiratos Árabes Unidos puede conducir a la conservación del agua, al mantenimiento de una mejor calidad del agua y a la restauración del deterioro de los sistemas acuíferos en muchas áreas. El uso de tecnologías avanzadas de riego, la construcción de represas de recarga de agua subterránea y el cultivo de cultivos tolerantes a la sal son enfoques agrícolas adecuados. El desarrollo de los recursos humanos es una prioridad en los Emiratos Árabes Unidos, para proporcionar expertos nacionales capacitados en campos relacionados con el agua. El establecimiento de bancos de datos y la aplicación de técnicas avanzadas de modelado de aguas subterráneas e hidrología de isótopos son poderosas herramientas de gestión de recursos hídricos».

Un cambio en la forma de ver el agua que nos hace ver el motivo por el que se almacena de este modo en un lugar del mundo donde escasea, pero no es un impedimento para seguir creciendo.