Trump anuncia la muerte de la soldado de la Guardia Nacional que fue tiroteada en Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte de la soldado de la Guardia Nacional Sarah Breckstrom, tiroteada este miércoles junto a otro compañero en las inmediaciones de la Casa Blanca de Washington D. C.

Un hombre afgano de 29 años llamado Rahmanullah Lakanwal, que fue detenido y que se encuentra en estado crítico, disparó contra los dos soldados hiriéndoles de máxima gravedad. Un día después del tiroteo, la soldado de 20 años no ha podido superar la gravedad de sus heridas y ha fallecido. El otro joven militar tiroteado en Washington sigue luchando por su vida y permanece en estado crítico.

Donald Trump fue el encargado de anunciar la muerte de la soldado Sarah Breckstrom: «Era una persona muy respetada, joven y magnífica, que comenzó a prestar servicio en junio de 2023, excepcional en todos los sentidos, acaba de fallecer. Ya no está con nosotros».

«Sus padres están con ella. Esto acaba de ocurrir. Fue atacada brutalmente, está muerta. Una persona increíble. Excepcional en todos los sentidos, en todos los aspectos. Es horrible», dijo el máximo mandatario norteamericano.

En cuento al agresor, la fiscal de Washington D. C., Jeanine Pirro, informó que Lakanwal vivía en el estado de Washington, en el extremo opuesto del país, y que llegó en coche al lugar del tiroteo.

En principio, Lakanwal se enfrentaba cargos de agresión con intención de matar, pero con la muerte de Beckstrom, pasará a ser acusado de asesinato en primer grado. «Eligió el objetivo equivocado, la ciudad equivocada y el país equivocado», dijo la fiscal.