El famosísimo actor español al que le cambió la vida después de tocarle la Lotería de Navidad

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados y emocionantes del año, ya que reparte miles de millones de euros entre los afortunados que compran los décimos con los números premiados. Uno de los premios más codiciados es el Gordo, que otorga una suma de dinero tan elevada que puede transformar por completo la vida de quien lo recibe. Aunque no se trata de una cantidad que permita dejar de trabajar para siempre, sí que ofrece la posibilidad de realizar algunos cambios que pueden mejorar la situación personal, profesional o familiar de los agraciados. A continuación te vamos a contar la increíble historia de un famoso actor español que debe su éxito y su carrera artística a haber ganado el Gordo de la Lotería de Navidad hace más de dos décadas.

Nacho Guerreros, el actor al que ganar el Gordo el cambió la vida

Todas las personas tienen sueños por cumplir, algunas los logran alcanzar tarde o temprano, otras nunca lo consiguen, pero lo cierto es que aunque para cumplir tus sueños te los tienes que trabajar, la suerte y el dinero pueden influir mucho en tu destino, tal y como vemos en esta historia con un famoso querido en todos los hogares de este país que si no le hubiera tocado el Gordo quizás lo conocerían únicamente en su casa.

Nacho Guerreros es uno de los actores más conocidos y queridos en nuestro país gracias a su personaje de Coque en la serie ‘La que se avecina’, una de las comedias más exitosas de la historia de la televisión en España. También pasó por su predecesora, ‘Aquí no hay quien viva’, y curiosamente su destino estuvo muy ligado al hecho de que le tocó el Gordo de la Lotería de Navidad hace unos años, lo que le permitió llegar a su sueño de convertirse en actor.

Nacho Guerreros nació en Calahorra, La Rioja, en 1970. Desde pequeño sintió pasión por el teatro, pero no fue hasta los 32 años cuando pudo dedicarse profesionalmente a la interpretación. Antes de eso, trabajó como camarero en un bar de copas en Madrid, donde se había mudado para buscar oportunidades.

El 22 de diciembre de 2002, la primera en la que se celebraba el Sorteo Extraordinario de Lotería de Navidad en euros sus padres recibieron una llamada que les alegró el día: les había tocado el Gordo de la Lotería de Navidad. El número 8.103, que habían comprado en la Cofradía de la Santa Vera de la Cruz de su pueblo, repartió 300 millones de euros entre los agraciados. Esa compra cambió su destino, el de toda la familia, y permitió, entre otras cosas, que Nacho pudiera centrarse en su sueño.

De hecho, el actor utilizó el dinero para algo que le marcó mucho en su carrera, puesto que su padre no dudó cuando le pidió que le prestara algo para comprar los derechos de la obra ‘Bent’ de Martin Sherman y así pudo hacer la adaptación en España .

La obra le permitió darse a conocer y que le ofrecieran ser José María en ‘Aquí no hay quien viva’, su primer papel en televisión. «Si mi padre no me hubiera prestado el dinero, yo no habría podido hacer la función. Para mí fue fundamental esa lotería», reconocía años atrás a la revista Hola!.

Así, el propio Nacho que además recibió una nominación a los Premiso de la Unión de Actores por su trabajo en Bent, ha reconocido en muchas ocasiones que que para él fue fundamental ganar ese premio que le permitió invertir en su propio negocio y en su sueño, y de alguna manera sin él puede que hoy en día no supiéramos quién era Nacho Guerreros. O sí, el destino tenía un gran papel para él.