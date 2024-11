Esto es lo que va a pasar con los décimos de la Lotería de Navidad afectados por la DANA

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados del año, un evento que genera ilusión y esperanza en millones de personas. Sin embargo, este 2024, un fenómeno climático inesperado, la DANA ha afectado a varias zonas de España, especialmente en Valencia, causando graves daños materiales y poniendo en peligro la integridad de algunos de los décimos vendidos de la Lotería de Navidad, especialmente aquellos que estaban en locales y viviendas afectadas por las intensas precipitaciones.

Ante esta situación, los décimos de la Lotería de Navidad dañados por la DANA generan una gran incertidumbre entre los afectados. ¿Qué ocurre con esos décimos que han quedado mojados, rasgados o irreconocibles? ¿Es posible recuperarlos o venderlos nuevamente? Las autoridades encargadas de gestionar la Lotería de Navidad, como Loterías y Apuestas del Estado, han establecido un protocolo específico para estos casos. Los responsables aseguran que no es necesario dar por perdido un décimo dañado, ya que existen procedimientos que permiten verificar la validez de los décimos y, en algunos casos, recuperar su valor.

Lotería de Navidad: qué ocurre con los décimos dañados por la DANA

La Lotería de Navidad es uno de los sorteos más esperados en España, pero en 2024, la DANA ha causado estragos en Valencia, afectando a varios décimos de lotería. Este fenómeno meteorológico ha dejado lluvias torrenciales que han dañado tanto locales como viviendas donde se almacenaban los décimos, provocando que algunos décimos se mojaron, rasgaran o incluso se volvieran ilegibles.

Ante esta situación, los afectados se preguntan si los décimos dañados pueden ser recuperados o vendidos de nuevo. Según los responsables de Loterías, los décimos son documentos físicos que deben cumplir ciertos requisitos para poder cobrar el premio en caso de resultar ganadores. Si un décimo se encuentra parcialmente dañado pero aún es posible identificar los números y demás datos relevantes, la Administración de Loterías puede proceder a verificar su validez mediante un proceso especial.

En el caso de los décimos más dañados, en los que la información se vuelve ilegible, existen procedimientos adicionales para intentar recuperar su valor. En estos casos, el titular del décimo deberá presentar una declaración jurada que explique cómo ocurrió el daño, además de cualquier otra documentación que pueda ayudar en la validación.

Si el daño es tan grave que no se puede recuperar la información del décimo, este perderá su validez y no podrá ser canjeado. No obstante, si se puede probar que el daño fue causado por un fenómeno natural como la DANA, y se siguen los pasos adecuados, se podría ofrecer una compensación al titular del décimo.

Finalmente, si el décimo dañado sigue siendo válido y recuperable, la Administración de Loterías podría restaurarlo y, si fuera posible, volver a ponerlo a la venta. Sin embargo, la decisión final depende de cada Administración de Loterías, ya que se analizará si el décimo es susceptible de ser validado y vendido nuevamente.

Los números más buscados

Las fechas clave, especialmente aquellas con una carga simbólica o histórica, suelen reflejarse en los números de los décimos de la Lotería de Navidad. Un claro ejemplo de ello es el número 29104, correspondiente al día en que la DANA golpeó España el 29 de octubre de 2024, causando graves daños y dejando más de 220 víctimas mortales.

Este número se ha convertido en uno de los más buscados, al igual que el 30104, que corresponde al día siguiente, 30 de octubre. Aunque ambos números están agotados en la venta online, aún se pueden encontrar en algunas de las administraciones que tienen asignados estos décimos.

Las localidades donde se puede encontrar el número 29104 incluyen: Segovia, Almería, Manises, Leioa, Mota del Cuervo, Vitoria, Valdoviño, Talavera de la Reina, Barcelona, Vigo, Caudete, Madrid, Palma de Mallorca, Zaragoza, Xirivella, Cartagena, Binifaió, San Lorenzo de El Escorial, A Coruña, Alcalá de Henares, Villanueva de la Serena, Sort y Mota del Cuervo.

Por su parte, el 30104 está disponible en localidades como Bilbao, San Pedro del Pinatar, Los Realejos, Torrelavega, Alicante, Vélez-Málaga, Jerez de la Frontera, Sevilla, Torremolinos, Oropesa del Mar, Arrecife, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Manlleu, Mercalaspalmas, Castellón de la Plana, Sort, Xirivella, Pallejá, Aranda de Duero, Almería, Barcelona, Zumaia y Valencia de Alcántara.

La Lotería de Navidad en España tiene más de 200 años de historia. Desde 1812, año en el que se celebró el primer sorteo, se ha consolidado como una tradición nacional, con un aumento de participantes cada año. El premio más esperado es el «Gordo», cuyo premio alcanzará los 772 millones de euros en 2024, repartidos en 1.930 décimos. Cada décimo ganador otorga 400.000 euros, pero la probabilidad de ganar sigue siendo mínima, sólo del 0,0001%. Aunque no existe una fórmula infalible para elegir el número afortunado, muchos se basan en fechas especiales al comprar sus décimos, esperando que la suerte les sonría. Este sorteo, además, reúne a miles de personas cada diciembre, convirtiéndose en un evento social que fomenta la ilusión y la esperanza.