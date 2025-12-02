Hallados los cadáveres de un hombre y una mujer jóvenes en el interior de una vivienda en Alicante

Agentes de la Policía Nacional investigan las muertes de un varón de 34 años y una mujer, de 29, cuyos cadáveres han sido descubiertos en el interior de una vivienda en el barrio de Carolinas Altas, en la ciudad de Alicante. Los cuerpos han sido encontrados sin vida por un testigo al acceder al domicilio. Los primeros indicios apuntan a que existía una relación sentimental entre los dos fallecidos, por lo que la Policía está tratando sus indagaciones como las de un presunto caso de violencia de género. Todo ello, según la propia Policía Nacional.

Los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de la Policía Nacional se encuentran en estos momentos efectuando la correspondiente investigación ocular con la finalidad de recabar todos los indicios que puedan llevar al esclarecimiento de las dos muertes.

Del mismo modo, la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha manifestado, a través de su perfil de X, que «estamos recabando datos del asesinato por presunta violencia de género de una mujer en la provincia de Alicante».

El cadáver de la mujer presentaba heridas de arma blanca. En tanto que el hombre ha aparecido ahorcado, según EP. La pareja, al parecer se encontraba en proceso de separación.

Se da la circunstancia de que este pasado mes de octubre, dos varones, de nacionalidad española y 38 y 41 años de edad resultaron detenidos por la Policía Nacional, en Alicante. La Policía los consideraba los presuntos autores del asesinato de una mujer, también española, de 37 años.

En aquel caso, los detenidos habían mantenido oculto durante dos semanas el cadáver de la víctima en su propio domicilio, aunque pensaban deshacerse de él, según la Policía Nacional. El móvil del crimen fue sido económico. Según, también, la Policía, los detenidos querían hacerse con el dinero y el patrimonio que la víctima había heredado recientemente. Uno de los detenidos era pareja de la mujer asesinada, por lo que además el asesinato fue considerado como un nuevo caso de violencia de género.