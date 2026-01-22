Acaba de llegar a Netflix y ya es número uno en más de 80 países: el thriller más tenso que no deja indiferente a nadie

Las plataformas de streaming se han tomado al pie de la letra eso de cumplir con firmeza, los propósitos del nuevo año. Pues, ni siquiera llevamos un mes del 2026 y la «gran N roja» ya tiene otra pieza viral que va a quedarse por un tiempo, en el top 10 global de la compañía. Una noticia magnífica para la líder del servicio de vídeo bajo demanda que se suma a las nominaciones de los Oscar, donde la marca ha logrado destacar con proyectos como Frankenstein, Sueños de trenes o Las guerreras k-pop. Pero ahora, los ojos de los suscriptores de Netflix se posan en el último thriller que protagonizan Matt Damon y Ben Affleck: El botín.

Estrenada el pasado 16 de enero, el coprotagonismo de este clásico tándem sólo ha necesitado una semana para barrer a todos los demás largometrajes que desde hace algunos días, son tendencia en el catálogo de la marca que dirigen Ted Sarandos y Greg Peters. Así, independientemente de la temática, la tensión impresa de El botín no ha tenido miramientos con el resto de producciones. Ni con la comedia romántica Gente que conocemos en vacaciones ni con el documental tras las cámaras de la quinta temporada de Stranger Things. En estos instantes, en Netflix domina un thriller que vuelve a reunir por decimotercera vez a Damon y Affleck, después verlos juntos recientemente en filmes tan diversos como El último duelo y AIR.

Dirigida por Joe Carnahan, responsable de Ases calientes, El botín es un título exclusivo del terminal y ha sido producido por el sello conjunto de ambos actores, Artist Equity.

Netflix sube la tensión: el thriller de Damon y Affleck

La sinopsis argumental planteada por Carnahan, nos pone en la piel de una unidad policial especializada en narcóticos. Los cuales frustrados por lentitud en la investigación del asesinato de su capitán, deciden actuar por puro impulso y seguir una pista que les lleva al alijo de un cartel. Sin embargo, lo que allí encuentran es una suma de dinero casi inabarcable. A raíz de una amenaza externa, la confianza y la lealtad del equipo comienza a tambalearse…¿se traicionarán los unos a los otros?

Netflix ha apoyado el reclamo de este proyecto thriller en la presencia mediática de Damon y Affleck, pero tampoco ha descuidad ni mucho menos el resto del elenco secundario. Acompañándoles encontramos a Steven Yeun (Mickey 17), Teyana Taylor (Una batalla tras otra), Sasha Calle (The Flash), Catalina Sandino (Ballerina), Kyle Chandler (El lobo de Wall Street) y Nestor Carbonell (Perdidos), entre otros.

Matt Damon: «Netflix quiere que la trama se repita»

Promocionando El botín en el pódcast The Joe Rogan Experience, Damon explicó las diferencias que ha encontrado tras trabajar con Netflix. Resaltando cómo la marca quiere que los filmes comiencen con escenas impactantes y de alta carga presupuestaria para que los espectadores sigan conectados:

Coge el dinero. Cuéntalo. Entrégalo. Parece sencillo, ¿no? ‘El botín’, protagonizada por Matt Damon y Ben Affleck, llega el 16 de enero. pic.twitter.com/rF5wRsii8A — Netflix España (@NetflixES) January 5, 2026

«Netflix quiere que la trama de una película se repita tres o cuatro veces en los diálogos porque la gente está con sus teléfonos móviles mientras la ve. Ese es su mensaje (…) Realmente esto va a empezar a cambiar la forma en la que contamos estas historias».