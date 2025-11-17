Ni ‘La sociedad de la nieve’ ni ‘Lo imposible’: las 10 películas más vistas de la historia de Netflix

Dentro de la voraz competencia del mundo del streaming, sólo la «gran N roja» es transparente con la audiencia que generan sus contenidos. Siempre claro está, estos triunfen. Pero ni Prime Video, ni HBO Max ni Disney realizan el ejercicio de semana tras semana, ir publicando la lista viral de los largometrajes y series más vistos. Independientemente de que estos sean o no, producciones originales creadas por la major californiana. Por eso a día de hoy, la corporación creada a través de la idea original de Marc Randolph y Reed Hastings es la única que nos descubre incluso sus cintas históricamente populares en una plataforma web que se actualiza cada pocos días. Estas son las 10 películas más vistas de Netflix:

Las 10 películas más vistas de Netflix

10-‘Damsel’

Durante casi una década, Millie Bobby Brown ha sido un faro de luz para el servicio de streaming líder en todo el mundo. Porque más allá de Stranger Things, la actriz británica ha estado presente en varias producciones virales de la compañía como las dos partes de Enola Holmes. Este año sin embargo, Estado eléctrico se la pegó a niveles de crítica y audiencia en los barómetros de calidad del terminal. Dirigida por el español Juan Carlos Fresnadillo, Damsel es una historia fantástica de aventura de una damisela que tras un ritual debe luchar y sobrevivir ante un poderoso dragón.

Reparto: Millie Bobby Brown, Ray Winstone, Robin Wright, Angela Bassett, Nick Robinson, Brooke Carter y Milo Twomey

Nº de visualizaciones: 138 millones

9-‘El agente invisible’

Los hermanos Russo intentaron crear toda una franquicia de películas en torno a las novelas de Mark Greaney y sin embargo, sin entrar en sus buenos datos de audiencia, las grandes expectativas puestas sobre el producto no lograron convencer a los directivos para su continuidad. La trama se centra en un reputado espía perseguido por varias organizaciones gubernamentales y con por supuesto, el intento de evitar una conspiración final.

Reparto: Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas, Billy Bob Thornton, Regé-Jean Page, Afre Woodard, Jessica Henwick y Wagner Moura

Nº de visualizaciones: 139 millones

8-‘Dejar el mundo atrás’

A pesar de su reparto, resulta increíble que un proyecto tan arriesgado y polarizado por parte de crítica y público haya conseguido una audiencia de este nivel, colándose de lleno en la lista de las 10 películas más vistas de Netflix. La historia nos pone en la piel de una familia que se va de vacaciones y que a la mañana siguiente son sorprendidos por dos personas que buscan refugio ante ciberataque que está sufriendo el país.

Reparto: Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke, Myha’la Herrold y Kevin Bacon

Nº de visualizaciones: 143 millones

7-‘ De vuelta a la acción’

Estuvieron bastante desaparecidos en los últimos años, pero Cameron Díaz y Jamie Foxx regresaron el presente año con un largometraje que mezcla comedia, acción y espías. Un entretenimiento superficial que batió sorprendentemente, varios récords de la empresa dirigida por Ted Sarandos.

Reparto: Cameron Díaz, Jamie Foxx, Andrew Scott, Jamie Demetriou, Kyle Chandler y Glenn Close

Nº de visualizaciones: 147 millones

6-‘Bird Box: A ciegas’

Es la cinta que más tiempo lleva en la lista de 10 películas más vistas de Netflix. Y eso, en un mercado que lanza bombas de entretenimiento viral cada mes representa un mérito de altura. El planteamiento se centra en un futuro postapocalíptico en el que una presencia sobrenatural lleva al suicidio a aquellos que observan el mundo.

Reparto: Sandra Bullock, Trevante Rhodes, John Malkovich, Sara Paulson y Jackie Weaver

Nº de visualizaciones: 157 millones

5-‘El proyecto Adam’

Antes de brillar en la taquilla con Deadpool y Lobezno y de ser el encargado del nuevo largometraje de Star Wars, el canadiense Shawn Levy estrenó esta aventura familiar de viajes en el tiempo en la que el personaje interpretado por Ryan Reynolds debe encontrarse con su yo mismo cuando tenía 12 años.

Reparto: Ryan Reynolds, Walker Scobell, Zoe Saldaña, Catherine Keener, Jennifer Garner, Mark Ruffalo

Nº de visualizaciones: 157 millones

4-‘No mires arriba’

Sátira política que sorprendentemente, podría ocurrir perfectamente. No sólo lo de que un meteorito se aproxime sobre la Tierra, sino que los políticos no se pongan de acuerdo para afrontar una amenaza para la cual, sólo tienen que «mirar arriba».

Reparto: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill, Mark Rylance y Timothée Chalamet

Nº de visualizaciones: 171 millones

3-‘Equipaje de mano’

El año pasado, el director Jaume Collet-Serra conquistó a millones de suscriptores colándose por sorpresa en la lista de 10 películas más vistas de Netflix. Este nuevo fenómeno navideño de la plataforma te mantiene pegado a la pantalla durante sus dos horas de metraje.

Reparto: Taron Egerton, Jason Bateman, Sofia Carson, Danielle Deadwyler, Theo Roos y Dean Norris

Nº de visualizaciones: 172 millones

2-‘Alerta roja’

Una de las producciones más caras de la historia de Netflix en un producto de aventuras que no convenció para nada a la crítica. Atracos, persecuciones internacionales y tres estrellas protagonistas en un filme que apunta a varias entregas. Por el momento, seguimos esperando una secuela (y ya va casi un lustro del estreno de esta primera parte).

Reparto: Ryan Gosling, Gal Gadot, Dwayne Johnson, Ritu Arya y Chris Diamantopoulos

Nº de visualizaciones: 230 millones

1-‘Las guerreras k-pop’

Con diferencia, el fenómeno anual de Netflix. Una producción que va a estar mucho tiempo en la cima del podio hasta que algún proyecto la desbanque. La trama cuenta la historia de tres cantantes de un grupo k-pop, las cuales llevan una doble vida como estrellas de la musica y como luchadoras de las fuerzas de la luz contra los demonios. Sus números dentro del servicio de streaming podrían crecer todavía más con la expansión confirmada de la saga.