Vox recuerda a Prohens que si liquida el pacto en junio incumplirá acuerdos «en menas, inmigración y lengua»

Vox ha respondido este lunes a la información adelantada en exclusiva por OKBALEARES, según la cual Marga Prohens tiene decidido dar por liquidados sus acuerdos con Vox el mes que viene, una vez la ley ómnibus haya superado el trámite parlamentario.

Todo ello para iniciar en septiembre el desmarque de los de Santiago Abascal para afrontar las elecciones autonómicas de 2027. La portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha sacado la lista de incumplimientos de Prohens si, efectivamente, lleva a cabo la liquidación del acuerdo de gobernabilidad el próximo mes de junio.

«Si es así, se supone que para entonces habrán (el PP) fomentado todas las modalidades lingüísticas de estas islas, habrán tramitado ya la expulsión de todos los menas, habrán suprimido todas las subvenciones a las ONG que colaboran con el tráfico de seres humanos y con la inmigración ilegal, habrán empezado a elaborar todos los planes de retorno de los inmigrantes ilegales y habrán fomentado la adhesión de un centro en cada comarca del plan a la libre elección de lengua. Vamos a ver», ha sido la literalidad de la respuesta de Manuela Cañadas, a pregunta de OKBALEARES sobre los planes de Prohens para alejarse de Vox de cara a las elecciones autonómicas de 2027. Un alejamiento que llegaría tras tres años de pactos entre ambas formaciones.

Vox entiende que si Prohens formaliza en junio el fin de los acuerdos con los de Santiago Abascal, la expulsión de los menas, el retorno de ilegales y el fomento de la libre elección de lengua en los colegios de Baleares quedarían como incumplimientos del PP en base a los acuerdos alcanzados.

El plan de Prohens

OKBALEARES adelanta este lunes en exclusiva el timing diseñado por los cuadros de mando del Govern y del PP en Baleares para encarar la campaña electoral que finalizará en las elecciones autonómicas en mayo de 2027. Este digital pone sobre la mesa los plazos que ya ha decidido el cuartel general de Marga Prohens: liquidar los acuerdos con Vox en junio, en tan sólo unas semanas, y reaparecer tras las vacaciones, en septiembre, con una exhibición de desmarque del Vox de Abascal hasta final de legislatura.

La presidenta del Govern y del PP balear, Marga Prohens, ya ha activado el fin de todos sus acuerdos con Vox para afrontar las elecciones autonómicas de mayo de 2027 con esperanzas de volver a ganar pero, como Juanma Moreno pretende en Andalucía, «sin ataduras». «En junio finiquitará el pacto habiendo cumplido todos sus extremos», aseguran las fuentes informantes.

Fuentes más que autorizadas del entorno de la presidenta del Govern han confirmado a OKBALEARES que cuando Prohens dijo a Vox en el Parlament el pasado martes que «en verano habré cumplido todos mis acuerdos con ustedes», se refería en concreto a la ley ómnibus que llegará en junio al Parlament con casi un centenar de enmiendas pactadas por Vox y el PP. Textos pactados que nada tienen que ver con el título de Ley de Proyectos Estratégicos que las cubre.