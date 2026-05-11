TVE moviliza a sus ‘expertos’ habituales para blanquear la imagen del Gobierno con el hantavirus: «Una respuesta muy eficiente»

TVE ha sido escenario de un desfile de expertos para abordar la actualidad informativa marcada por el hantavirus y el crucero que fondea en Canarias. Al contrario de lo denunciado por Fernando Clavijo, presidente de la comunidad isleña, los expertos de TVE coinciden en sus halagos hacia la gestión del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Han destacado su «eficiencia» y «coordinación».

Mientras Fernando Clavijo ha cargado contra el «desdén y el desprecio» que ha mostrado el Gobierno de Sánchez hacia las instituciones canarias, TVE ha anunciado con tono casi festivo «la noticia magnífica» de que «ninguno de los pasajeros del Hondius presenta síntomas de hantavirus», según las palabras del presentador, Igor Gómez.

El Canal 24 horas de RTVE ha contado con la intervención de Quique Bassat, José Antonio López Guerrero -conocido popularmente como JAL- y Julián Domínguez. «Contamos con la ayuda de gente que conocíamos», ha adelantado el periodista. Caras que suenan a los espectadores de TVE por ser los mismos expertos a los que recurrían durante la pandemia del coronavirus.

Por su parte, Quique Bassat, que ha colaborado en conferencias con Fernando Simón, ha elogiado que, con el Gobierno de Sánchez al frente, «se están siguiendo las reglas básicas del traslado de contactos, que no casos, de una enfermedad contagiosa de la que ahora sabemos bastante más de lo que sabíamos hace unos días». El director del ISGlobal de Barcelona ha entrado en contradicción con su propio discurso al indicar, poco después, que «tampoco sabemos tanto de este virus».

Bassat ha recordado que España ha gestionado «en el pasado el traslado de enfermos gravísimos, con enfermedades mucho más peligrosas y contagiosas, como el ébola», razón por la que tiene «la confianza absoluta» de que «nuestro país sabe muy bien cómo organizar este tipo de operaciones donde el problema es la escala, más que la tipología de la enfermedad en sí misma».

Ante las palabras del experto, cabe recordar que, en cuanto al ébola, fueron únicamente tres los casos relacionados con España, y todos ellos sin relación alguna, que se dieron a consecuencia del brote en África Occidental en 2014. Afectó a una auxiliar de enfermería del Hospital Carlos III de Madrid; a un religioso de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios que se encontraba en la República de Liberia participando en el control de la epidemia y murió en España; y a otro misionero del Hospital San Juan de Dios de Lunsar, en Sierra Leona, que también falleció tras su repatriación. Vinieron, directamente, en aviones medicalizados.

Después, Bassat ha hecho una exposición llamativa: «Lo que sí que sabemos es que [el hantavirus] es uno de los virus que, cuando causa enfermedad, puede causar enfermedad muy grave y potencialmente mortal y, por lo tanto, se enmarca dentro de estos virus que se transmiten mal y son fáciles de detectar cuando causan enfermedad».

En cuanto a JAL, ha señalado la similitud entre el hantavirus y el ébola «en la forma de transmisión o de tratarlo», aunque ha matizado que, en el caso del primero, «necesita un nivel de seguridad menos alto». El catedrático de la Universidad Autónoma también sostiene que el coronavirus «se transmite más y, por tanto, es más peligroso».

El experto es el mismo que aseguraba durante la pandemia del covid que «es de primero de Bachillerato» saber que una concentración como la del 8-M «no incidió nada, en absoluto» en la pandemia y, por tanto, era imposible que fuera una «fuente de dispersión del virus». También explicó que el coronavirus es «más que un catarro y menos que una gripe».

Estos dos expertos lo tienen claro, según sus palabras en TVE: la gestión del Gobierno con el crucero del hantavirus es «muy eficiente» y está «bien coordinada».