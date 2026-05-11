Marc Giró choca con Nuria Roca por «ser de derechas» en ‘El Hormiguero’ y acaba confesando: «No podía decirlo porque estaba en TVE, pero os veía»

Marc Giró ha lanzado una pulla a Nuria Roca en directo y en su propia casa, La Roca, este domingo, aunque se ha llevado un zasca de la presentadora con el que el humorista se ha visto obligado a confesar. Tras echar en cara a Nuria Roca que es «más de derechas» en la tertulia de El Hormiguero que en su programa de laSexta, Marc Giró ha revelado que veía el espacio de Pablo Motos en Antena 3, pero «no lo podía decir por estar en TVE».

El humorista se sentó en la mesa de actualidad del programa de Nuria Roca, donde no sólo se refirió a los comentarios de la presentadora sobre asuntos políticos, sino que también aprovechó para preguntar por Pablo Motos. A su vez, utilizó que él mismo había sacado el tema para hacer una observación cargada de intencionalidad.

Así, Marc Giró se refirió a la imagen que, a su juicio, proyecta Nuria Roca cuando participa en el programa de Antena 3 y la que transmite cuando se mete en el papel de presentadora en laSexta: «A ti te veo más de izquierdas aquí [La Roca] que allí [El Hormiguero]». Tras esa apreciación, le preguntó «¿cuál es la Nuria real?».

El dardo no pilló por sorpresa a Nuria Roca, que estuvo rápida en su respuesta. «Enfócame, que estaba esperándola, ha entrado directo», pronunció la presentadora, pidiendo que le sacaran en plano, con una sonrisa sarcástica. Después, se dirigió directamente a Marc Giró.

«¿Sabes lo que te pasa? Que no has visto una tertulia de El Hormiguero y opinas por los titulares. Y esto te va a traer algún que otro dolor de cabeza», le adelantó. La respuesta de Marc Giró fue negar con un gesto, y confesar que «no podía decirlo porque estaba en la otra cadena [TVE]», pero él «veía El Hormiguero y la tertulia hasta el final». E insistió: «¿Cuál es la Nuria real?».

Salió entonces la Nuria real, la de una y otra cadena: Nuria Roca hablando con rotundidad. «Si realmente vieras la tertulia, hay cosas que no podrías decir, querido. Cuando veas una tertulia de verdad, entonces opinas», contestó. «Dime algo que yo haya dicho que sea de derechas», retó Nuria Roca a Marc Giró, y matizó «y que no sea meterme con Pedro Sánchez», porque, aclaró, «puede ser que haya cosas que haga el presidente del Gobierno» que no le «gusten».

El humorista acabó reculando. «Bueno, de centro, sea lo que sea, pero yo nunca he dicho que fuerais de derechas», explicó, en relación al equipo de El Hormiguero, en general. «Tú aquí estás», señaló, a lo que ella sentenció: «Estoy exactamente igual en todas partes. Tú mira las tertulias y así podrás hablar con conocimiento de causa».

El Hormiguero carga con la etiqueta de ser de derechas desde que los colaboradores empezaron a cuestionar la gestión de Pedro Sánchez, durante la pandemia del coronavirus, en las tertulias, al igual que hacen con otros políticos y partidos. Sin embargo, el programa de Pablo Motos despierta un interés especial en Moncloa, y esa batalla se ha trasladado, de hecho, a TVE, que se ha fijado en Antena 3 y, más concretamente, en El Hormiguero como principal rival a batir.