Ya hay pueblos en Mallorca que informan en tiempo real de la ocupación y temperatura del agua de sus playas

Ya hay pueblos en Mallorca que informan en tiempo real del nivel de ocupación de sus playas y de la temperatura del agua. Esta información incluye tanto la cantidad de personas presentes en la arena y en el agua como el porcentaje de ocupación respecto al aforo total de cada playa. Para garantizar la máxima utilidad del servicio, la información se actualiza automáticamente cada 10 minutos.

De este modo, residentes y visitantes de uno de los principales núcleos turísticos mallorquines, como es Calvià, ya pueden conocer la situación de las seis playas ubicadas en Peguera, Palmanova, Magaluf y Santa Ponça. Además, a los datos de ocupación se sumará en las próximas semanas —tan pronto como finalice la instalación de todas las boyas— información en tiempo real sobre el estado del agua, detallando parámetros como la temperatura, el pH y la turbidez.

Cabe destacar que, según los resultados de la monitorización realizada durante la temporada pasada, ninguna playa de Calvià superó el 50% de ocupación durante el verano de 2025, lo que contradice cualquier relato de masificación en las playas del municipio.

A modo de ejemplo, la playa de Son Maties, que registró el mayor porcentaje de ocupación, alcanzó un máximo del 49,80% de su capacidad el pasado 24 de agosto. Por su parte, la playa de Magaluf registró su pico de bañistas el 30 de julio, suponiendo únicamente un 27,58% de su aforo máximo. El análisis de estos datos demuestra que los grandes arenales calvianers quedaron libres de aglomeraciones, poniendo de manifiesto la calidad, el espacio y la comodidad de la que disfrutan los usuarios.

Destino inteligente

En paralelo a la digitalización, el Ayuntamiento espera revalidar este año las 15 banderas Q de Calidad logradas el año pasado, siendo Calvià el tercer municipio de España y el primero de las Islas Baleares con más distintivos de este tipo. Para lucir la Bandera Q de Calidad Turística, las playas superaron un riguroso proceso de cumplimiento de la norma internacional UNE-ISO 13009. Este estándar, consensuado por casi cien países, garantiza la máxima calidad en la prestación de servicios y una correcta gestión de los equipamientos de uso público.

La obtención de información estratégica para conocer el comportamiento del visitante, permite al Ayuntamiento optimizar los recursos municipales y anticiparse a las necesidades de cada momento de la temporada para seguir mejorando los servicios públicos. De esta manera, Calvià reafirma su compromiso con la excelencia y se consolida como un Destino Turístico Inteligente de referencia, garantizando la mejor experiencia en su litoral para residentes y turistas.