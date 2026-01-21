Turistas y residentes podrán saber la ocupación de las playas baleares y el estado del agua desde el móvil

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado este miércoles en Fitur la puesta en marcha, a partir del segundo trimestre del año, de una aplicación «pionera» que permitirá monitorizar la ocupación de las playas, la temperatura del agua o la bandera que ondea en la costa.

Esta herramienta estará vinculada al proyecto del Gemelo Digital y permitirá a residentes y visitantes consultar datos en tiempo real. Para ello, ha explicado, se pondrá en funcionamiento una plataforma web de datos turísticos, abierta a administraciones, ciudadanía y operadores, cuyo objetivo será avanzar hacia una gestión basada en información precisa y compartida.

En el ámbito de la innovación, Prohens ha destacado los avances en la gestión inteligente del destino, con la sensorización de 150 playas en todas las islas y una inversión que alcanzará los 4 millones de euros en los próximos dos años.

En el terreno de la formación ha apostado por el «reposicionamiento» de la Escuela de Hostelería de Baleares, con el impulso a la creación de dos nuevos másteres universitarios relacionados con la dirección hotelera o formación en restauración.

Esta nueva etapa, según ha informado el Govern en un comunicado, incluye un cambio de marca y una estrategia formativa renovada, además de la puesta de nuevos ciclos de formación profesional y programas de becas y estancias formativas internacionales, en el marco de acuerdos como el que se firmará con la República Dominicana.

«El objetivo es que Baleares sea también referente europeo en formación turística y excelencia profesional», ha subrayado Prohens.

Además, ha añadido el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, para dar respuesta a esta demanda cualitativa se trabaja en un nuevo plan estratégico para la excelencia profesional en el sector turístico, mejorar la oferta formativa y aumentar la capacitación de los trabajadores de las islas.

Y en cuanto a la sostenibilidad, la presidenta ha remarcado los avances en la desestacionalización de la actividad turística y la transformación del modelo, con medidas como la negociación de la convocatoria del impuesto turístico y algunos incentivos para las estancias en temporada baja.

Liderazgo turístico en la UE

Prohens ha ensalzado el «liderazgo turístico» ejercido por Baleares en la Unión Europea (UE), al tiempo que ha remarcado su apuesta por desestacionalizar la actividad turística y posicionar a Baleares como destino cultural.

Durante su intervención en el estand de las islas en Fitur, la presidenta se ha mostrado orgullosa de que el archipiélago «vuelva a ejercer el liderazgo turístico» a la vez que «conjuga» este «éxito» con el «bienestar» de las personas residentes.

«Nos sentimos muy orgullosos de ser una comunidad turística, de nuestro sector, de los agentes económicos y sociales, de nuestro pasado, del liderazgo ejercido desde unas islas en medio del Mediterráneo, influyendo en el mundo», ha añadido.

En ese sentido, la presidenta ha celebrado la aprobación de un dictamen de la Administración balear en el Comité Europeo de las Regiones de la Unión Europea, que aborda la gestión de los flujos turísticos, el crecimiento «en valor» y «no tanto en volumen», la circularidad, la sostenibilidad de los recursos naturales o la apuesta por la innovación y el talento.

«Hemos registrado un crecimiento superior al de toda España y la media europea», ha apuntado Prohens, señalando que esta actividad «jamás podrá ser» un «muro», sino que debe entenderse como «un puente entre culturas y pueblos». «El turismo es y será y continuará siendo bienvenido», ha subrayado.

Récord de visitantes en media y baja temporada

Prohens ha trasladado que Baleares ha registrado los mejores datos de temporada baja y media de su historia, con 741.000 visitantes entre noviembre de 2024 y marzo de 2025, un 12% más que el mismo periodo del año anterior.

Todo en ello en un contexto marcado por la «apuesta sin precedentes» de Ejecutivo balear por la actividad turística, ha dicho Prohens, que ha criticado que la «carencia» de inversiones «es lo que provoca el desequilibrio entre turista y residente».

La presidenta también ha celebrado que 2025 haya marcado «un hito histórico» en el mercado nacional, tercero en importancia para Baleares, al registrarse por primera vez una «desestacionalización real», con una contención de flujos en los meses de mayor presión y un crecimiento «sin precedentes» en los meses de menor actividad.

El archipiélago cerrará el año pasado con algo más de 3,2 millones de turistas nacionales, lo que supone una «contención real» en las llegadas respecto a años anteriores (-1,6 %), que se ha concentrado específicamente en los meses de julio y agosto.

Finalmente, ha recordado que Palma aspira a ser Capital de la Cultura en 2031 y ha explicado algunas iniciativas que, bajo su punto de vista, refuerzan el posicionamiento de las islas como destino cultural, como la acogida de la primera edición de la Feria de Arte Contemporáneo Art Cologne Mallorca en el Palacio de Congresos de Palma, entre el 9 y el 12 de abril.