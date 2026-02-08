Health Tracker, la ‘app’ balear que revoluciona la sanidad, gana el premio al Mejor Proyecto Informático 2025

La innovación tecnológica aplicada a la salud en Baleares acaba de recibir un importante reconocimiento. El Colegio de Ingeniería Informática de Baleares (COEIIB) ha otorgado el Premio al Mejor Proyecto Informático 2025 a Health Tracker, una aplicación desarrollada para medir la calidad de las prestaciones sanitarias desde la perspectiva del paciente y transformar esa información en mejoras reales dentro del sistema de salud.

El galardón se entregó en Ca n’Oleo durante la primera edición de los premios organizados por el COEIIB, una iniciativa que nace con el objetivo de reconocer a profesionales, empresas y proyectos destacados del sector tecnológico en las islas. Según explicó la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, en esta edición se han valorado especialmente la innovación, la excelencia profesional, el compromiso social y la divulgación en el ámbito de la informática en Baleares.

Health Tracker es fruto de la colaboración entre el Área TIC Innovación de la Fundación Bit y el Hospital Universitario Son Espases. La aplicación permite medir los resultados de las prestaciones sanitarias a través de cuestionarios que los propios pacientes completan. Estos formularios evalúan aspectos como la calidad de vida, el control de la enfermedad o la posible aparición de complicaciones durante el tratamiento.

La información recopilada se integra en tiempo real en la historia clínica del Hospital Universitario Son Espases, lo que facilita que los profesionales sanitarios dispongan de datos actualizados para tomar decisiones más precisas y personalizadas. De esta manera, la experiencia del paciente se convierte en un elemento clave para evaluar resultados clínicos y mejorar la atención sanitaria.

Uno de los elementos diferenciales de Health Tracker es que está respaldada por el estándar internacional ICHOM (International Consortium for Health Outcomes Measurement), una metodología global que garantiza la calidad, la usabilidad y la comparabilidad de los datos sanitarios. Este sistema permite recopilar y validar información de manera eficiente y a gran escala, ofreciendo análisis que contribuyen a optimizar los resultados de la atención médica.

Durante la entrega del premio, el vicepresidente de la Fundación Bit, Sebastián González, agradeció al Coeiib el reconocimiento y subrayó que este galardón pone en valor la trayectoria de un área que desde hace décadas trabaja para mejorar la vida de la ciudadanía a través de proyectos tecnológicos esenciales para los servicios públicos, aunque en muchas ocasiones resultan poco visibles.

González explicó además que los desarrollos impulsados desde estas áreas técnicas, que próximamente formarán parte de IB Digital, se basan en un principio fundamental: la gestión impulsada por datos aplicada a la salud. Esta estrategia se apoya en repositorios comunes, fiables y seguros, y en el uso inteligente de la información para reforzar los servicios públicos, especialmente en el ámbito sanitario.

El proyecto ha sido liderado por el jefe del Área TIC Innovación de la Fundación Bit, Xisco Tous, y el director de Innovación y Proyectos del Hospital Universitario Son Espases, Lluís Alegre, junto a sus respectivos equipos técnicos y sanitarios. La colaboración entre instituciones y profesionales ha sido clave para desarrollar una herramienta que no solo mejora la calidad asistencial, sino que sitúa a Baleares como referente en transformación digital en salud.

Con este reconocimiento, el COEIIB pone de relieve el papel estratégico de la ingeniería informática en la modernización de la sanidad pública y en la construcción de un modelo asistencial más eficiente, participativo y centrado en el paciente. Health Tracker simboliza esa nueva etapa en la que la tecnología y los datos se convierten en aliados fundamentales para ofrecer una atención sanitaria de mayor calidad y más humana.