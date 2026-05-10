La promotora inmobiliaria de María Pombo y su marido Pablo Castellano, constituida hace tan sólo cinco meses, ha elevado su riesgo de impagos a moderado-alto hasta alcanzar un 15%. Este chivato, utilizado por las empresas que suministran información comercial y financiera advierte de la probabilidad del retraso en los pagos de la entidad.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, el pasado 4 de marzo Atton Homes SL, la inmobiliaria de los influencers registró un cambio en su score de liquidez. Tal y como explica Informa en una nota explicativa sobre este dato, la ausencia de cierta información en fuentes registrales proporciona relativos datos sobre su actividad.

Pese a la falta de actividad registrada de la empresa, la compañía presenta, para Informa, «un riesgo elevado de demora en pagos, aunque el riesgo de cese es bajo». Asimismo, aclara que, pese a las modificaciones en el estado del score, la información de la que dispone la plataforma indica que la sociedad, por el momento, no tiene incidencias de pago.

«No tenemos registrada información sobre reclamaciones de la Administración Pública, ni demandas judiciales, que tenga afectación en la valoración de esta empresa», apuntan.

La inmobiliaria de María Pombo se constituyó oficialmente el pasado 5 de noviembre con sede en Madrid y un capital social inicial de 3.000 euros. El mismo que sigue registrado, sin atisbo alguno de movimiento en su negocio.

La sociedad, en la que ambos figuran como administradores solidarios, se supone que se dedicará a la adquisición, promoción, construcción, rehabilitación, reforma, urbanización, explotación, arrendamiento y venta de bienes inmuebles, tanto urbanos como rústicos, dentro y fuera de España.

Este último dato es especialmente relevante puesto que, como los propios protagonistas han contado públicamente, a corto plazo tienen intención de mudarse una temporada a Miami.

Los Castellano buscan «promocionar

Como ya adelantó este periódico, hace sólo unos meses, Grupo Archarray, la empresa constructora de Pablo Castellano -influencer y marido de María Pombo- y su hermano Jacobo Castellano, promocionará al 100% sus inmuebles construidos o rehabilitados antes de 2028, según confirmaron los propios empresarios a OKDIARIO.

«El objetivo que nos hemos planteado para los dos próximos años es intentar meternos en autopromoción», es decir, sacar ellos mismos a la venta las obras que vaya realizando la constructora próximamente, tal y como detallaron en conversación con este medio: «Estamos muy contentos con la evolución que ha tenido la empresa en los últimos años», apuntaban.

La confirmación de este nuevo paso empresarial coincidía casualmente con la creación de una promotora inmobiliaria por parte de María Pombo y Pablo Castellano. Sin embargo, los empresarios advierten de que «no está relacionada» con las aspiraciones del Grupo Archarray.

Actualmente, la constructora factura ya más de cuatro millones de euros anuales y se ha posicionado como una referencia en la realización de proyectos integrales exclusivos. «A día de hoy abarcamos todos los sectores: el hostelero, la vivienda particular, las oficinas», explicaron en su momento, destacando que tenían mucha clientela «extranjera».

Lo cierto es que el abanico de proyectos de la empresa familiar es muy amplio. Tanto que se han encargado de proyectos como levantar las casas familiares de los Pombo, la remodelación del restaurante Puerta 57 y los palcos VIP del estadio Santiago Bernabéu. Sobre esto destacan que «cada proyecto es un mundo» y que «cualquier reto nuevo que llega lo cogemos con ilusión».