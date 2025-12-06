Grupo Archarray, la empresa constructora de Pablo Castellano -influencer y marido de María Pombo- y su hermano Jacobo Castellano, promocionará al 100% sus inmuebles construidos o rehabilitados antes de 2028, según han confirmado los propios empresarios a OKDIARIO.

«El objetivo que nos hemos planteado para los dos próximos años es intentar meternos en autopromoción», es decir, sacar ellos mismos a la venta las obras que vaya realizando la constructora próximamente, tal y como detallan en conversación con este medio: «Estamos muy contentos con la evolución que ha tenido la empresa en los últimos años», apuntan.

La confirmación de este nuevo paso empresarial coincide temporalmente con la creación de Atton Homes SL por parte de María Pombo y Pablo Castellano, una entidad que estará dedicada al alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia. Sin embargo, la empresa cuyo objeto social estaría enfocado en construir, rehabilitar, reformar, alquilar y vender bienes inmuebles en España y el extranjero «no está relacionada» con las aspiraciones del Grupo Archarray, según confirman los hermanos Castellano.

Por el momento el matrimonio de creadores de contenido no quiere adelantar nada acerca del nuevo proyecto empresarial que les une, pero fuentes cercanas a su entorno aseguran que son negocios paralelos y que no tendrían que ver entre ellos.

De las casas a los palcos VIP del Bernabéu

Hace casi quince años que los hermanos Castellano fundaron Grupo Archarray, una empresa especializada en construcción, reformas y rehabilitación de interiores. Según explican desde la sociedad, pese a la buena racha que atraviesan y todas las intenciones que tienen de cara al futuro, no siempre ha sido sencillo.

«Vivimos un momento muy duro todos los negocios en 2020 con la pandemia (…) A día de hoy nos vamos recuperando de ese batacazo. Desde entonces, año a año, hemos ido mejorando a nivel de proyectos y facturación», confiesan en conversación con este medio.

Actualmente la constructora factura ya más de cuatro millones de euros anuales y se ha posicionado como una referencia en la realización de proyectos integrales exclusivos. «A día de hoy abarcamos todos los sectores: el hostelero, la vivienda particular, las oficinas», explican al tiempo que destacan que tienen mucha clientela «extranjera».

Lo cierto es que el abanico de proyectos de la empresa familiar es muy amplio. Tanto que se han encargado de proyectos como levantar las casas familiares de los Pombo, la remodelación del restaurante Puerta 57 y los palcos VIP del estadio Santiago Bernabéu. Sobre esto destacan que «cada proyecto es un mundo» y que «cualquier reto nuevo que llega lo cogemos con ilusión».

La constructora se encarga de un servicio integral que va desde el desarrollo de la idea del interiorismo, a los permisos y licencias, selección de materiales de última generación o fabricación de mobiliario a medida. Por tanto, sólo quedaría por incluir en sus servicios esa rama de promoción inmobiliaria que pretenden desarrollar entre 2026 y 2027.

«La mejor campaña de marketing para nosotros es el boca a boca y gracias a nuestros trabajos nos hemos ido dando a conocer», destacan. En este sentido también añaden que los millones de seguidores que acumulan ya redes sociales «han ayudado por el poder que tienen y porque nos permiten enseñar nuestro trabajo», finalizan.