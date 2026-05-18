Acaba de llegar a Netflix el thriller de 7 episodios que recuerda a ‘Million Dollar Baby’ y hacía tiempo que no veía una serie tan buena

Una de las series que se ha estrenado este mes de mayo en Netflix es el thriller Gloria que está sorprendiendo a los usuarios de la plataforma. Una serie de 7 episodios ambientado en el mundo del boxeo de una duración de aproximadamente una hora cada uno que cuenta la historia de dos hermanos que tienen que investigar en un pequeño pueblo del estado indio Harayana, un cruel asesinato y, además, se vuelven a encontrar con su complicado padre que es un famoso entrenador de boxeo, un deporte que forma parte de la identidad local. La serie Gloria es una ficción perfecta para los que disfrutan con las ficciones deportivas centradas en el boxeo como la clásica Million Dollar Baby y los thrillers centrados en los dramas familiares.

La serie Gloria ha sido creada por Karmanya Ahuja y Karan Anshuman y es una buena opción para los que están buscando en el catálogo de Netflix una ficción ambientada en el mundo del deporte, en concreto del boxeo. Sus protagonistas son los actores Divyendu Sharma y Pulkit Samrat que dan vida a los dos hermanos que se tienen que enfrentar a este complejo caso. La serie Gloria sorprende por su combinación de la investigación policial y el drama emocional y familiar que sacude a los dos hermanos y el tenso ambiente en el que se mueve este drama.

¿De qué trata la serie de Netflix Gloria?

La serie Gloria cuenta la historia de una familia en la que un incidente violento les ha destrozado hace años. Los protagonistas son los dos hijos que tienen que volver al estado indio de Haryana para investigar la muerte de Nihal Singh, el cual es la gran esperanza del país para conseguir una medalla olímpica.

Los dos hermanos tendrán que reencontrare con su padre que es un exigente entrenador de boxeo. Los tres intentarán mantener de nuevo una buena relación , pero volverán a surgir viejas heridas y lo estropearán todo. Su reencuentro sacará a la luz toda una serie de secretos, mentiras e historias de venganza sobre la familia y sobre este deporte.

Según la sinopsis oficial de la serie: «Ambientada en el corazón de Haryana, comienza con la misteriosa muerte de Nihal Singh, la esperanza india de conseguir una medalla olímpica de boxeo. A medida que la ambición choca con la rabia y la venganza se apodera de todo, se desenreda una volátil red de relaciones, poder y traición en la que la lucha por la gloria es tan personal como peligrosa».

Los protagonistas de la serie Gloria son los actores indios Divyendu Sharma y Pulkit Samrat, los cuales dan vida a los dos hermanos. Además, en el reparto de esta original serie están los actores Ashutosh Rana, Suvinder Vicky, Jannat Zubair Rahmani, Kunal Thakur, Sikander Kher, Sayani Gupta y Yashpal Sharma, entre otros.

Otros estrenos interesantes en Netflix para mayo

Además de esta serie, este mes de mayo se estrenan otras interesantes como por ejemplo la segunda temporada de El caso Hartung que se centra en el caso de una mujer de 41 años que aparece muerta y la policía tiene que seguir su rastro digital para encontrar a su asesino. Los investigadores descubrirán que este mujer sufrió acoso por parte de un siniestro individuo.

También se ha estrenado el pasado 13 de mayo Entre padres e hijos la microserie mexicana de 20 episodios de 10 minutos cada uno protagonizada por los actores Pamela Almazan y Erick Elías. Cuenta la historia de una abogada de éxito que visita la casa de su prometido y entabla una peligrosa y misteriosa relación con su conflictivo hijo.

El 15 de mayo se estrenó en Netflix la serie Berlín y la dama del armiño en la que se cuentan las nuevas aventuras de este personaje de La casa de papel al que da vida el actor Pedro Alonso. Eb esta ocasión Berlín y Damián reúnen a su banda en Sevilla para intentar un nuevo golpe. Aunque en principio parece que van a robar el cuadro la dama del armiño, su verdadero objetivo es el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín.

Por último, el próximo 27 de mayo se estrenará la segunda temporada de la serie Asesinato para principiantes que está basada en las novelas de Holly Jackson. Esta nueva ficción retoma la historia tras el desenlace del caso de Andie Bell cuando Pip está intentando recomponerse de lo que vivió en la anterior entrega.

Todo cambia cuando Jamie, el hermano de Connor, desaparece en vísperas del juicio contra Max Hastings y Pip, Ravi, Cara, Lauren y Connor tendrán que descubrir una nueva red de secretos al mismo tiempo que se preparan para enfrentarse a Max en los tribunales. El papel de Pip Fitz-Amobi vuelve a ser interpretado por la actriz Emma Myers.