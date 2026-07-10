La indirecta de Xabi Alonso al Real Madrid en su presentación con el Chelsea: «Es la decisión correcta»

Xabi Alonso ya ha pasado página con el Real Madrid. Su salida abrupta del Santiago Bernabéu fue. Un terremoto que afectó a su imagen y el papel que desempeñó para liderar un vestuario le pasó factura, provocando una marcha prematura que le hizo daño y que puso en duda su filosofía, que tanto éxito le dio en el Bayer Leverkusen. Después de unos meses de descanso mental, el tolosarra arrancó su nuevo proyecto fichando por el Chelsea y lanzó varias indirectas al club blanco.

Esta semana comenzó a preparar los cimientos de su nuevo equipo, aprovechando el Mundial para conocer el entorno, la plantilla y todo lo que necesita para levantar su reputación. Aunque le hubiera gustado seguir en el Real Madrid, Xabi Alonso está ilusionado con su debut en la Premier: «He venido al Chelsea en el momento correcto y adecuado para ambas partes. Creo en la oportunidad y potencial de que este club es la decisión correcta para mí. El potencial del equipo me ilusiona», dijo.

Un equipo que no jugará la próxima temporada en Europa tras quedar décimo en Liga. Un proyecto que se vino abajo a raíz de la destitución de Rosenior el pasado mes de abril. No tenía estabilidad desde que en invierno se marchó Enzo Maresca tras haber aceptado la oferta del Manchester City. En medio de las necesidades del cuadro londinense, Xabi quiere imponer la filosofía: «Hay que construir una idea de juego; eso es lo que estamos haciendo. Jugaron y compitieron hace no mucho tiempo y me dio seguridad. Estoy seguro de que con el trabajo de todos y con las decisiones que tenemos que tomar, disfrutaremos la próxima temporada».

Los cimientos que quiere poner Xabi Alonso en el Chelsea

Sobre la relación con su nuevo vestuario, también destacó la importancia de tener buen rollo: «Todo es cuestión de conexión humana. Hay que hacer que los jugadores se sientan bien. Si te sientes bien, juegas bien. Para mí no hay principios en el fútbol que sean innegociables. Al final, es sentir pasión por lo que hacemos. No puedes guardarte nada. Tienes que darlo todo para ayudar al equipo», comentó Xabi Alonso en su primera entrevista con el Chelsea.

Por último, dio sus primeras pinceladas de por dónde empezará en el Chelsea: «El equipo siempre es lo más importante. Hay que crear esa cultura y eso necesita tiempo. Los más veteranos deben ayudar a los jóvenes. Para eso se necesita profesionalidad, ética y trabajo. El equipo estará por encima de todo. Debemos crear una estructura sólida para ser competitivos», concluyó.