Mercadona ha puesto en marcha en España su primera Colmena semiautomatizada con una plantilla de 700 personas y una inversión de 54 millones de euros

Mercadona no sólo apuesta por sus tiendas físicas, mejoradas últimamente con su nuevo modelo, la Tienda 9, sino que además la cadena valenciana sigue empujando su negocio online, pero esta vez lo ha hecho con un cambio que va más allá de abrir otro almacén. La compañía ha puesto en marcha en Madrid su primera colmena semiautomatizada, un modelo que introduce robots en el proceso de preparación de pedidos y que cambia bastante cómo se trabaja dentro.

No es un movimiento menor ya que tiene una inversión de 54 millones de euros y se trata de una instalación en la que trabajarán unas 700 personas, lo que permitirá a Mercadona acelerar los pedidos online sin que todo dependa del recorrido físico de los trabajadores por el almacén. El centro está en Vallecas, en el polígono de La Atalayuela, y marca un punto de inflexión dentro del sistema que la cadena lleva años desarrollando para su canal digital. No es la primera colmena que abre, pero sí la primera que introduce este nivel de automatización.

Mercadona ha puesto en marcha en España su primera Colmena semiautomatizada

La principal diferencia respecto a otros almacenes está en cómo se preparan los pedidos. Hasta ahora, el modelo era bastante directo con el trabajador que se movía por pasillos recogiendo los productos uno a uno, pero ahora esto cambia con la incorporación de unos 70 robots, el sistema hace justo lo contrario. Son los productos los que se desplazan hasta el puesto donde está el empleado. Puede parecer un detalle técnico, pero en la práctica cambia bastante el ritmo de trabajo.

Sobre todo en lo físico ya que se reducen desplazamientos, se pierde menos tiempo entre ubicaciones y todo está más concentrado en estaciones de preparación. No elimina el trabajo humano, sino que lo transforma y lo convierte en más eficaz con un auténtico cambio en cómo se reorganiza el trabajo.

Más grande, más capacidad y otro nivel de producción

Esta nueva Colmena es, además, la más grande que tiene la compañía hasta ahora. Son 32.000 metros cuadrados dedicados exclusivamente a pedidos online, lo que da una idea de la escala en la que se está moviendo este servicio. En términos de volumen, puede preparar hasta 5.000 pedidos al día. Si se suman los otros centros que ya tiene en Madrid, la cifra total alcanza los 8.000 pedidos diarios en la Comunidad.

Ese dato no es menor sino que significa que Mercadona está reforzando bastante su capacidad para atender la compra online en una de las zonas donde más se utiliza. Y el objetivo es claro: llegar al 95% de las localidades madrileñas antes de que termine 2026.

Más furgonetas y reparto más afinado

El almacén no funciona sólo ya una vez preparados los pedidos, todo esto necesita salir a la calle, y ahí entra la parte del reparto. La nueva Colmena contará con 175 furgonetas ECO que se suman a las que ya operaban en Madrid. En total, la flota supera las 300, todas adaptadas para mantener la cadena de frío y reducir el impacto ambiental. No es un detalle menor, porque el reparto es uno de los puntos más sensibles del servicio online de empresas como Mercadona en la que muchos de sus productos son frescos y conviene prepararlos bien y hacer una entrega en la que no se pierda la cadena de frío. De poco sirve preparar rápido si luego la entrega falla. Por eso, la inversión no se queda solo en el almacén, sino que afecta a toda la logística que implica pedir, hacer y repartir un pedido online.

Un negocio online que ya mueve más de 1.000 millones

Todo esto encaja dentro de un crecimiento que ya se está notando en cifras. El canal online de Mercadona superó en 2025 los 1.000 millones de euros de facturación, con un aumento del 26% respecto al año anterior. No se trata de un crecimiento puntual sino que lleva varios años ampliando su red de Colmenas, primero en ciudades como Valencia o Barcelona, y después en Madrid, donde ya tenía centros en Getafe y Boadilla del Monte.

Además, ha ido introduciendo cambios poco visibles pero importantes, como mejoras en la web o nuevos métodos de pago como Bizum. Son ajustes que a priori parecen pequeños, pero que ayudan a consolidar el servicio.

Un cambio que no se ve desde fuera, pero sí por dentro

Y desde fuera, el cliente apenas nota la diferencia sino que hace el pedido igual y lo recibe en casa. Pero por dentro, el sistema está cambiando bastante. con automatización parcial, un mayor tamaño del centro y la forma de organizar el trabajo que apuntan a un modelo más preparado para escalar. No es una revolución visible, pero sí un paso más en cómo se gestiona la compra online. Y, sobre todo, deja claro hacia dónde va el sector con menos recorrido, más tecnología y una logística cada vez más afinada para responder a la demanda.