El 9 de julio de 2016, sobre las ocho y cuarto de la tarde, la plaza de toros de Teruel fue escenario de una de las jornadas más trágicas de la tauromaquia reciente. Víctor Barrio perdía la vida tras recibir una cornada mortal. El diestro segoviano, de tan solo 29 años, sufrió una gravísima herida bajo la atenta mirada de su mujer, la periodista Raquel Sanz, que mantuvo la esperanza hasta el último instante de que los médicos pudieran salvarle.

Sin embargo, nada pudo hacerse por su vida. Así lo confirmó la cirujana que lo atendió en un comunicado oficial: «Certifico la muerte del torero Víctor Barrio Hernanz, a las 20.25 horas, tras sufrir cornada en tórax derecho. Se realizan maniobras de resucitación cardiopulmonar con intubación orotraqueal. Se realiza toracotomía derecha, apreciando perforación del pulmón derecho, rotura de la aorta torácica con disección posterior hasta hemitórax izquierdo».

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Diez años después, el recuerdo de Víctor Barrio y el legado que dejó en el mundo del toreo permanecen intactos. Su fallecimiento conmocionó a la sociedad española y marcó un antes y un después en la tauromaquia, ya que se convirtió en el primer torero que perdía la vida en una plaza de toros en el siglo XXI. En aquellos días, todas las miradas también se dirigieron hacia Raquel Sanz, testigo de aquella tragedia. Una década más tarde, la periodista, que hoy tiene 42 años, afronta una etapa completamente distinta y llena de ilusión: la maternidad.

La nueva vida de Raquel Sanz

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«Se ha ido mi vida, no tengo fuerzas», fueron las desgarradoras palabras que pronunció Raquel Sanz tras la muerte de su marido. La periodista conoció a Víctor Barrio en 2007 y ambos contrajeron matrimonio en 2014, apenas dos años antes del fatal desenlace.

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Con el paso del tiempo, Raquel ha conseguido rehacer su vida, aunque nunca ha dejado de rendir homenaje al torero. De hecho, sigue recordándolo públicamente en su perfil de Instagram, donde puede leerse la frase «Eterno Víctor Barrio», un emotivo tributo que mantiene vivo su recuerdo.

Pese a haber perdido a uno de los grandes amores de su vida, la periodista volvió a encontrar la felicidad junto a Rodrigo Nieto, concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valladolid. Según ella misma ha compartido en sus redes sociales, ambos se conocieron «el día menos pensado», iniciando una historia de amor que ahora atraviesa uno de sus momentos más especiales.

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La pareja acaba de anunciar, además, la llegada su primer hijo en común, un niño al que llamarán Álvaro. Ha sido la propia Raquel quien ha querido compartir la noticia con sus seguidores a través de Instagram: «Desde el pasado lunes, somos uno más, somos mejores. Vamos más despacio, los encierros de San Fermín los vemos por la tele, tenemos jarana todas las noches y no dormimos, pero tenemos una sonrisa tonta a todas horas en la cara y somos felices.»