Atresmedia responde a Mediaset sobre ‘Pasapalabra’: «Las diferencias entre ‘AlaZ’ y ‘El Rosco’ son incuestionables»

Nuevo capítulo de la guerra judicial sobre Pasapalabra. Después de que Mediaset informase ayer a un grupo reducido de medios, entre los que estaba OKDIARIO, de que la productora holandesa MC&F, a la que pertenece la propiedad intelectual de El Rosco, va a demandar a Antena 3, ya que consideran que la nueva prueba final de Pasapalabra, AlaZ, se parece mucho a la anterior y que pretenden recuperar la marca Pasapalabra, Atresmedia y la empresa inglesa ITV Studios han respondido con contundencia.

Breve resumen del conflicto

En 2019, el Tribunal Supremo prohibió a Mediaset España emitir Pasapalabra y Atresmedia, una vez lo licenció a ITV (principal grupo de comunicación audiovisual privado de Inglaterra y propietaria de los derechos del formato), lo convirtió de nuevo en un éxito dentro de su parrilla.

Sin embargo, la emisión del concurso volvió a los tribunales: el formato se basa en The Alphabet Game, pero la holandesa MC&F asegura que El Rosco original es realmente de la autoría de Roto Luigi Pianta y René Mauricio Loeb, cuyos derechos le pertenecen.

En mayo de 2026, el Tribunal Supremo dictó sentencia a favor de MC&F y obligó a Antena 3 a suprimir la emisión de Pasapalabra con El Rosco.

Antena 3, para poder seguir emitiendo Pasapalabra, compró los derechos de DallAZetA, un formato original de la televisión pública RSI de Suiza, que se emitió durante varias temporadas con normalidad y que terminó en 2024.

El 19 de junio, Pasapalabra estrenó AlaZ, su nueva prueba final en sustitución de El Rosco.

El 9 de julio, Mediset anunció que MC&F iba a demandar a Antena 3 puesto que consideraban que AlaZ y El Rosco eran pruebas demasiado parecidas y que fomentaban la competencia desleal.

La respuesta de Atresmedia

El viernes 10 de julio, el grupo Atresmedia ha mandado un comunicado en el que responden a la polémica sobre AlaZ y El Rosco.

El comunicado se compone de 10 puntos muy claros:

1. Atresmedia ha cumplido escrupulosamente con la sentencia, que ha ejecutado de forma voluntaria ante el tribunal correspondiente, por la que se requería el cese de la emisión de la prueba El Rosco, así como los demás pronunciamientos de la misma, entre otros, la consignación de la indemnización oportuna que ya se ha hecho efectiva.

2. El formato AlaZ no se basa en El Rosco, sino que fue creado de manera independiente. El hecho de que se haya obtenido una licencia para la adaptación del formato DallAZetA, propiedad de la productora suiza RSI, empresa ajena a las partes litigantes; que es un formato preexistente, original, y pacíficamente explotado, constituye, de por sí, una prueba determinante de que la nueva prueba final de Pasapalabra, AlaZ, es un desarrollo independiente y novedoso no basado en El Rosco.

3. Las diferencias entre AlaZ y El Rosco son incuestionables, y así lo han constatado tanto la prensa especializada como los concursantes y los propios espectadores desde el estreno. El elemento gráfico del rosco—el más distintivo del formato de MC&F según la propia sentencia del Tribunal Supremo— no existe en AlaZ. A ello se suman, entre otras, las siguientes diferencias que otorgan originalidad propia a ‘AlaZ’:

La disposición de los concursantes enmarcados a modo de “cabina” frente a la disposición de éstos únicamente delante de plataformas o atriles.

El cambio del tiempo de respuesta a 110 segundos o un tiempo distinto al de El Rosc o añade un elemento diferenciador y demuestra que la dificultad de la prueba ha cambiado para los concursantes.

o añade un elemento diferenciador y demuestra que la dificultad de la prueba ha cambiado para los concursantes. La introducción de la nueva mecánica, que en el fondo es la clave de la forma en la que se desarrolla el juego, consiste en completar los huecos de cada letra a partir de una definición, lo que la dota de más precisión, dado que la respuesta correcta sólo puede ser una.

lo que la dota de más precisión, dado que la respuesta correcta sólo puede ser una. El concursante pasa a tener una tercera opción en el juego: pedir pista, completando una de las letras de la palabra y perdiendo tiempo a la vez.

completando una de las letras de la palabra y perdiendo tiempo a la vez. La posibilidad de elegir el orden de las preguntas (de la A a la Z o de la Z a la A), que introduce un componente estratégico inexistente en El Rosco.

La denominación de la prueba final como AlaZ, que se aleja claramente de la denominación de El Rosco.

4. Se pretende algo sin precedentes: monopolizar un juego basado en el abecedario disputado por dos concursantes. Las características genéricas de un tipo de programa (concurso, talk show, reality) no son apropiables en exclusiva. No constituyen objeto de propiedad intelectual ni las ideas ni el estilo de un programa o de una obra audiovisual. Tampoco se protege todo aquello que pueda ser patrimonio común que integra el acervo cultural.

5. Los supuestos elementos coincidentes que Mediaset y MC&F han señalado, como los colores azul y naranja del programa o el enfrentamiento entre dos concursantes, son accesorios, lugares comunes y vienen condicionados por las pruebas previas del programa. Estos elementos no pueden ser monopolizados por MC&F. Son convenciones del género. Por tanto, esas supuestas «similitudes insalvables» que se han establecido entre AlaZ y El Rosco se refieren a elementos ordinarios del lenguaje de los concursos televisivos: presencia de dos concursantes, dinámica competitiva, turnos, limitación temporal, aciertos, errores, tensión final o utilización de códigos cromáticos.

6. Más aún: ninguno de esos elementos pertenece a El Rosco. El duelo por el bote, el tiempo acumulado, la presencia de famosos que ayudan a un concursante anónimo y el papel de clímax final son de Pasapalabra, presentes en todas sus pruebas desde hace más de dos décadas. Las preguntas asociadas a las letras del abecedario con tiempo limitado son la esencia de DallAZetA, el formato licenciado. La prueba es que el formato original que dio lugar a El Rosco, el 21×100, contaba con 21 preguntas en 100 segundos, sin duelo por el bote y sin acumulación de tiempo. Nada de eso existía cuando MC&F creó su formato: lo aportó Pasapalabra. No se puede reclamar la autoría de lo que no se creó.

7. Pasapalabra tiene una identidad propia que no desaparece por cambiar una prueba final. Cualquier formato que se integre en ‘Pasapalabra´, como es normal, adopta necesariamente sus rasgos: sus concursantes, su ritmo, su estética. Esas son las «similitudes» que se señalan. No son huellas de El Rosco: son consecuencia natural de la integración — El Rosco las tenía por la misma razón.

8. Lo que parece estar en marcha no es la defensa de unos derechos, sino una campaña para destruir el éxito de la nueva prueba, así como el de uno de los programas de mayor éxito de su competencia y más querido por la audiencia.

9. Atresmedia e ITV Studios tienen absoluta confianza en la solidez jurídica de AlaZ, y se opondrán a cualquier pretensión de retirada cautelar del programa o de perjudicar su reputación.

10. Atresmedia e ITV Studios seguirán defendiendo su programa, a su equipo y a los millones de espectadores que, con su apoyo cada tarde, lo convierten en líder.

ITV Studios también ha contestado

Según ha podido saber OKDIARIO por fuentes de ITV Studios, esta es la respuesta de la empresa británica al conflicto: «ITV Studios ostenta los derechos exclusivos sobre el formato y el nombre Pasapalabra, derechos que han sido reconocidos reiteradamente por el Tribunal Supremo español. Mediaset tiene prohibido utilizar el formato y el nombre Pasapalabra y ya ha abonado la mayor parte de la indemnización de 75 millones de euros a ITV Studios como compensación por la emisión ilegal de Pasapalabra hasta 2019. ATRESMEDIA es el licenciatario legal de nuestro formato en España y tenemos plena confianza en nuestros derechos sobre el formato y el nombre Pasapalabra»,