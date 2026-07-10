La psicología dice que las personas que recibieron pocos cumplidos en su infancia desarrollan una profunda dificultad para hacer las cosas sin validación externa

Durante mucho tiempo, los elogios fueron considerados un aspecto secundario en la crianza de los hijos. Sin embargo, recientes investigaciones en psicología del desarrollo han demostrado que el reconocimiento afectivo dentro del hogar desempeña un papel mucho más importante de lo que antes se pensaba. No se trata únicamente de decir «muy bien», sino de transmitir al niño que se valoran sus logros y emociones.

Cuando ese reconocimiento escasea, algunas personas pueden llegar a la vida adulta con dificultades para reconocer sus triunfos personales y profesionales y una dependencia de la validación externa. Un estudio longitudinal publicado en Journal of Personality and Social Psychology mostró que la calidad de la relación entre padres e hijos se asocia de manera significativa con la evolución de la autoestima.

Efectos de recibir pocos elogios en la infancia

La teoría de la autodeterminación, desarrollada por los psicólogos Edward Deci y Richard Ryan, sostiene que el bienestar psicológico depende de la satisfacción de tres necesidades básicas: autonomía, competencia y vinculación. En la infancia, el papel de los adultos es especialmente relevante, ya que sus respuestas contribuyen a que el niño construya una percepción realista de sus propias capacidades.

«La teoría de la autodeterminación es una teoría general de la motivación que explica por qué nos sentimos intrínsecamente motivados para hacer cosas. Considera a los seres humanos como agentes activos que crecen y se esfuerzan constantemente dentro de sus confines sociales. Según la teoría, nuestro entorno social y cultural puede fomentar diferentes ambientes motivacionales, que pueden promover o frustrar nuestra motivación intrínseca.

Sin embargo, independientemente del entorno, la teoría sostiene que nos motivan principalmente tres cosas. Por un lado, la autonomía, entendiendo como tal la necesidad de sentir que uno está de acuerdo y siente que controla su propio comportamiento. Por otro lado, la relación, que se refiere a la necesidad de sentirse conectado de forma significativa con los demás. Y finalmente, la competencia, aludiendo a la necesidad de sentir que uno hace las cosas bien o que es capaz de mejorar su capacidad», detalla The Decision Lab.

Cuando no hay ningún tipo de reconocimiento durante la infancia, algunos niños pueden crecer con más dificultades para valorar sus propias capacidades, incluso cuando sus resultados son positivos. La ausencia de validación no impide que desarrollen habilidades o alcancen metas, pero sí puede afectar la forma en que interpretan sus logros y construyen su confianza.

En este contexto, algunos aprenden a seguir adelante sin esperar aprobación externa. Sin embargo, esa adaptación no siempre se traduce en mayor fortaleza emocional, sino que, con frecuencia, se acompaña de una gran autoexigencia, así como de incomodidad ante los elogios o de la sensación de que el afecto y el reconocimiento sólo se obtienen cuando el desempeño es perfecto.

Diversas investigaciones sobre las interacciones entre padres e hijos han señalado que la calidad de la retroalimentación recibida durante la infancia influye tanto en la autoestima como en la manera en que las personas aprenden a relacionarse consigo mismas y con los demás a lo largo de su desarrollo.

En la vida adulta, estas experiencias se pueden manifestar de distintas maneras. Algunas personas restan importancia a sus éxitos, desconfían de los elogios o sienten que nunca han hecho lo suficiente para merecer reconocimiento. Otras mantienen estándares excesivamente altos para sí mismas y viven cada error como una prueba de insuficiencia personal.

Necesidad de aprobación

En algunas personas, las carencias afectivas tempranas pueden traducirse en una mayor necesidad de aprobación en sus relaciones. Esto puede reflejarse en la búsqueda frecuente de señales de aceptación, afecto o reconocimiento por parte de los demás. Necesitar sentirse querido y querer a otros forma parte de la naturaleza humana; la diferencia está en cuando el bienestar personal depende casi por completo de esa validación externa.

Esta vulnerabilidad puede hacer que algunas personas toleren relaciones poco saludables por miedo al rechazo, al abandono o a perder el afecto del otro. En esos casos, quienes presentan conductas manipuladoras pueden aprovechar esa necesidad de aprobación para ejercer control, generar dependencia emocional o mantener dinámicas de maltrato psicológico. Reconocer estas situaciones no siempre resulta sencillo, especialmente cuando la manipulación se instala de forma gradual. De hecho, cualquier persona puede verse atrapada en una relación de este tipo, aunque quienes arrastran carencias afectivas previas suelen tener más dificultades para identificar las señales y poner límites.

«Independientemente de los refuerzos, utilizados para conseguir o mantener un comportamiento, están las manifestaciones de cariño y protección de forma espontánea por parte de los padres: si no se producen durante los primeros años del niño, crearán problemas en el desarrollo emocional, psicológico y hasta físico. Es vital tocar, abrazar, besar, sonreír (la sonrisa es un gesto mínimo y a la vez muy poderoso para crear seguridad en el otro, aprobación, complicidad…)», explica la psicóloga Ana María Ángel Esteban a El Español.