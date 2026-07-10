La ciudad que supera los 40 grados con frecuencia en verano y que en invierno es de las más frías de España

Estamos en pleno mes de julio y la sensación este año es que el calor no da tregua. De hecho, muchas zonas de España llevan sufriendo de altas temperaturas desde el mes de junio, con ciudades en las que claramente el verano se hace especialmente duro. Una de ellas vuelve a estar en boca de todos: Sevilla, que cada año es protagonista por calor extremo pero que a la vez es de las más frías en invierno.

En Sevilla, lo de pasar de 40 grados no es ninguna rareza, de hecho ocurre con bastante frecuencia cuando aprieta el verano, hasta el punto de que forma parte de la rutina diaria de quienes viven allí. No es algo puntual ni de este año sino que es lo habitual cuando llegan julio y agosto, con jornadas largas, mucho sol y pocas opciones de escapar del calor en determinadas horas del día. Sin embargo, esa misma ciudad cambia bastante cuando llega el invierno con mañanas en las que el frío se nota más de lo que muchos esperan, sobre todo entre quienes llegan desde fuera y no terminan de entender ese contraste oensando que en la capital hispalense el calor es algo que se sufre todo el año.

La ciudad que supera los 40 grados en verano y que en invierno es de las más frías

Parte de la explicación está en el sitio en el que se encuentra. Sevilla está en una zona baja, en el entorno del Guadalquivir, donde el calor se queda y cuesta que circule el aire. Por eso cuando llega el verano, eso se nota, sobre todo en los días más estables, sin viento y con cielos completamente despejados.

Los días de más de 40 grados no son excepcionales. Se repiten y, en algunos casos, durante varios días seguidos tal y como sucede actualmente. Por eso, Sevilla lleva tiempo conviviendo con episodios de calor muy intenso que, en otros lugares, siguen siendo algo más puntual o limitado a momentos concretos. Y no es sólo cuestión de Sevilla, en la provincia hay otros puntos conocidos por lo mismo, como Écija o Córdoba, pero de alguna manera la capital hispalense sigue siendo una de las referencias cuando se habla de altas temperaturas en España. No es solo por los picos de calor, sino por la continuidad con la que aparecen verano tras verano.

Ya sabemos cómo se sufre el calor en Sevilla, pero lo que nadie se espera es lo que pasa en invierno cuando la ciudad es capaz de llegar a mínimas de temperatura. Puede que habitualmente no esté a bajo cero como en otras zonas del interior, pero eso no significa que de vez en cuando no ocurra, o que se pase menos frío. Especialmente en las noches despejadas, la ausencia de nubes y la radiación terrestre hacen que las temperaturas mínimas caigan con rapidez. A primera hora de la mañana, ese descenso se nota especialmente, dejando una sensación de frío que sorprende a quienes no conocen bien el clima de la ciudad.

A esto se suman otros factores como la humedad del entorno del Guadalquivir y el viento, que acentúan todavía más esa percepción. No es extraño que con pocos grados sobre el papel la sensación real sea bastante más baja. En algunos días concretos, tres grados pueden sentirse realmente como si fueran bajo cero.

Casas preparadas para el calor pero no para el frío

Donde más se nota esta diferencia es dentro de las viviendas. Sevilla está pensada para sobrevivir al verano, no al invierno. La mayoría de los hogares cuentan con sistemas de aire acondicionado, imprescindibles para afrontar los meses de calor, pero no disponen de calefacción potente como en otras ciudades. Esto provoca situaciones curiosas. Hay quien asegura que se pasa más frío dentro de casa en Sevilla que en ciudades como Madrid o incluso en zonas del norte de Europa. Puede parecer exagerado, pero es una percepción bastante extendida entre quienes viven allí o han pasado una temporada.

La explicación es sencilla: viviendas poco aisladas, suelos de mármol que enfrían el ambiente y sistemas de calefacción muy básicos. De este modo, el clásico brasero y la mesa camilla siguen siendo protagonistas en muchos hogares, generando un calor muy localizado que no siempre resulta suficiente para calentar toda la casa.

En resumen, Sevilla es un ejemplo claro de extremos meteorológicos. En verano, el calor es tan intenso que forma parte de la identidad de la ciudad. En invierno, sin embargo, la sensación cambia por completo, sobre todo en interiores, donde la falta de adaptación al frío se hace evidente. Pero no es el único caso en España ya que otras ciudades como Ciudad Real o Teruel también presentan contrastes importantes, aunque en su caso están más relacionados con la altitud o la continentalidad. En Sevilla, el factor clave es su ubicación y la forma en la que se combinan temperatura, humedad y viento.