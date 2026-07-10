El truco de las peluqueras para disimular las canas a partir de los 45: «Mucho mejor este tinte sin amoníaco que respeta el cabello y con poco mantenimiento”

Las canas son una parte natural del proceso de envejecimiento y pueden aparecer en diferentes etapas de la vida. Aunque suelen asociarse con el paso de los años, también pueden surgir de forma prematura debido a factores como la genética, el estrés o ciertos hábitos de vida. Para algunas personas representan un símbolo de experiencia y autenticidad, mientras que otras prefieren mantener el color natural de su cabello durante más tiempo.

Afortunadamente, hoy existen múltiples opciones para disimular las canas sin necesidad de recurrir siempre a cambios drásticos o tratamientos permanentes. Un estudio de la revista Nature afirma que la aparición de canas se debe principalmente a que «el sistema de células madre de melanocitos (McSC) falla antes que otras poblaciones de células madre adultas». Con la edad, los melanocitos pierden su capacidad de producir melanina, lo que lleva a la decoloración progresiva del cabello.

Cómo disimular las canas a partir de los 45

Disimular las canas es una decisión completamente personal y existen métodos para todos los gustos y necesidades. Desde tintes permanentes y semipermanentes hasta productos temporales, peinados estratégicos y remedios cosméticos, las alternativas permiten obtener resultados naturales según el porcentaje de cabello blanco y la frecuencia con la que aparezcan nuevas canas.

Uno de los productos más utilizados es el tinte sin amoníaco, una opción que ayuda a cubrir las canas mientras resulta más suave para la fibra capilar.

Elegir el método adecuado dependerá del tipo de cabello, el color natural, el tiempo disponible para el mantenimiento y el resultado que se desee conseguir.

Utiliza un tinte sin amoníaco

Las peluqueras recomiendan usar tinte sin amoníaco, una de las alternativas más populares para cubrir las canas porque ayuda a proteger la fibra capilar y suele dejar el cabello con un aspecto más brillante y suave.

Paso a paso:

Lava el cabello si el fabricante lo recomienda y sécalo completamente. Colócate guantes para proteger las manos. Pesa el tinte. La peluquera @CFparlour asegura que hay que pesar el producto antes de usarlo. Mezcla los componentes del tinte según las instrucciones del envase. Aplica el producto primero sobre las raíces, donde normalmente se concentran las canas. Distribuye el resto del producto hacia medios y puntas. Respeta el tiempo de exposición indicado. Enjuaga con abundante agua hasta que salga limpia. Aplica el acondicionador incluido para hidratar y sellar el color.

Aplica un retoque de raíces

Los productos para retocar raíces, como sprays, polvos o máscaras para el cabello, ofrecen una solución rápida entre una coloración y otra.

Paso a paso:

Peina el cabello como de costumbre. Agita el producto si es un spray. Aplica únicamente sobre las zonas con canas visibles. Espera unos minutos para que el producto se fije antes de tocar el cabello.

Cambia el peinado

Algunos peinados ayudan a ocultar las canas, especialmente las que aparecen en la raíz o alrededor del rostro.

Paso a paso:

Cambia la raya del cabello hacia el lado donde haya menos canas visibles. Añade volumen en la raíz para disimular el contraste. Utiliza accesorios como diademas, pañuelos o cintas cuando desees un retoque rápido.

Hazte reflejos o mechas

Las mechas ayudan a integrar las canas con el resto del cabello, haciendo que el crecimiento sea menos evidente y reduciendo la necesidad de retoques frecuentes.

Formas alternativas de disimular las canas

Sprays para retoque de raíces

Polvos de maquillaje capilar

Máscaras para el cabello con color

Champús y acondicionadores con pigmento

Formas alternativas de disimular las canas

Accesorios para el cabello

Henna y colorantes vegetales

Utilizar champús con color para mantener el tono del cabello.

Aplicar mascarillas con pigmentos temporales.

Elegir peinados que aporten volumen y movimiento.

Cambiar el tono del cabello con reflejos o balayage para integrar mejor las canas.

Usar fibras capilares en zonas donde las canas se concentran en la raíz.

Probar maquillaje capilar en polvo para cubrir pequeñas áreas de forma temporal.

Incorporar accesorios como sombreros, turbantes o pañuelos para ocasiones especiales.

Cortes de cabello estratégicos

Aceptar e integrar las canas

Consejos para mantener las canas disimuladas por más tiempo