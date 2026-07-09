La AEMET lo confirma: la ola de calor se va hoy de España pero una DANA va a llegar para reventar el fin de semana y estas son las zonas afectadas

La ola de calor se va hoy de España, pero una DANA va a llegar para reventar el fin de semana y estas son las zonas más afectadas. Lo que parecía imposible, se ha convertido en una dura realidad. El tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, en unos días en los que quizás hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Llega una importante ola de calor que puede acabar siendo la que nos marcará de cerca, en unas jornadas en las que las temperaturas van a cambiar de forma radical.

Después de estas cifras de récord, nos puede llegar otro récord, el de las lluvias, una nueva DANA se convierte en una realidad en unas jornadas en las que tocará estar muy pendientes de determinados cambios que pueden ser esenciales. Es hora de saber qué es lo que nos estará esperando en unos días en los que quizás tendremos que esperar lo inesperado, con unas lluvias descomunales que pueden cambiarlo todo por completo.

La AEMET confirma que la ola de calor se acaba hoy

Hoy pondremos punto y final de una ola de calor que puede acabar siendo histórica en muchos sentidos. Nos vamos a enfrentar a un marcado cambio que nos situará en lo peor de unas temperaturas y de un tiempo que puede alejarnos de lo que sería habitual en estos días.

Estamos viviendo unas jornadas de récord que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración. Es momento de conocer lo que puede pasar en breve, en estos días en los que quizás tendremos que ver llegar un importante cambio de tendencia.

Una novedad que podría convertirse en la antesala de algo más y que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Es hora de saber qué puede pasar después de una ola de calor que ya está siendo histórica y que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno.

Estos días en los que tendremos que ver llegar un cambio de tendencia y sin duda alguna, acabará marcando unas jornadas cargadas de actividad. Es momento de saber qué es lo que puede pasar con una ola de calor que dará paso a la peor de las pesadillas posibles, una DANA.

Una DANA va a llegar para reventar el fin de semana y estas son las zonas afectadas

Va a llegar para reventar el fin de semana y estas son las zonas afectadas por un mal tiempo que podría acabar siendo el inicio de unas vacaciones del todo inesperadas. Lo que nos estará esperando en estas próximas jornadas es un cambio de ciclo que puede hacernos pasar de las altas temperaturas a un marcado descenso y unas lluvias descomunales.

Los expertos de la AEMET no dudan en lanzar esta seria advertencia: «El acercamiento de una vaguada desde el oeste favorecerá un cambio de masas de aire en la Península y dejará un ambiente menos caluroso que los días anteriores. En la meseta norte, la cordillera Cantábrica y los sistemas Central e Ibérico, se esperan nubes de evolución a partir de la tarde que podrían dejar alguna tormenta, que podría ir acompañada puntualmente de rachas muy fuertes. En el Cantábrico, se prevén cielos con algunas nubes bajas, y en el resto de la Península y Baleares, despejados o con algunas nubes altas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte de las islas y despejados en la vertiente sur.

En Galicia, las regiones del Cantábrico y Melilla, podrían formarse brumas matinales. Las temperaturas descenderán de forma generalizada tanto en la Península como en los archipiélagos, con descensos que pueden ser notables en el interior de la Comunidad Valenciana y en cumbres de las islas más montañosas de Canarias. Aún podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el Ebro».

Las temperaturas seguirán estando altas, pero con unas alertas que pueden cambiarlo todo por completo: «Se espera un predominio de viento de componente oeste, flojo, en la mayor parte de la Península; soplará flojo del noroeste en el norte y del este en el arco mediterráneo y Baleares. En Canarias, el viento será de componente norte y moderado. Temperaturas muy altas en el valle del Ebro que pueden superar los 39-40 grados y tormentas que pueden dar lugar puntualmente a rachas muy fuertes en la mitad norte».