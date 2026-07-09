Malas noticias de METEOCAT: activa el «grado de peligro máximo» en estas zonas de Cataluña a partir de hoy

El grado de peligro máximo se activa hoy en Cataluña en estas zonas, lo peor de este verano son las malas noticias que trae Meteocat. Esta zona del país se enfrenta a la peor oleada de incendios de los últimos tiempos, la zona parece que va ganando cada vez más y más posibilidades de sufrir un acontecimiento de este tipo. El tiempo se convierte en un problema que añade peligro a un territorio pendiente del termómetro y de las condiciones atmosféricas.

Nos enfrentamos a una serie de cambios que pueden llegar a toda velocidad y que, sin duda alguna, acabará siendo lo que nos marcará de cerca. Es momento de conocer en primera persona qué es lo que puede pasar con unas cifras que ponen los pelos de punta. El tiempo acabará siendo un problema que irá en aumento y que puede convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a una serie de compromisos que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia importante. El grado de peligro máximo en estas zonas de Cataluña a partir de hoy puede convertirse en un problema.

Meteocat no trae buenas noticias

Esta zona del país está pendiente de unos cambios que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estos días. Parece imposible, empezar a prepararnos para una serie de peculiaridades que pueden aparecer en cualquier momento, el tiempo nos está dando una valiosa lección.

Nos hemos acostumbrado a que en verano haga calor, pero lo de estos últimos tiempos, se aleja de lo que sería habitual. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial y que acabará marcando una importante diferencia.

Este tiempo que nos estará esperando, puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa, con unas cifras que son realmente sorprendentes en muchos sentidos. Tendremos que empezar a ver llegar este cambio de tendencia que nos sumergirá en lo peor de un tiempo que va cambiando por momentos.

Un giro radical que hasta el momento nadie hubiera visto, en una zona del país en la que las altas temperaturas pueden causar estragos. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos dará un giro importante de guion que podría acabar siendo lo que nos acabará acompañando en estas próximas jornadas.

Se activa el grado de peligro máximo en estas próximas jornadas

El grado de peligro máximo se activará en estas próximas jornadas, lo que tenemos por delante es un importante cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estos días en los que cada detalle cuenta.

Tal y como nos explican los expertos de la AEMET: «Cielo despejado, con intervalos de nubes altas la segunda mitad del día en la mitad oeste y desarrollándose nubosidad de evolución diurna por la tarde en el Pirineo, con probables chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta. Temperaturas pocos cambios, salvo en el litoral y el prelitoral, donde se esperan ligeros ascensos de las mínimas y ligeros descensos de las máximas, más acusados en el sur de Tarragona; se esperan valores significativamente elevados, superiores a los 37-38 grados salvo en la franja litoral, el Valle de Arán y zonas altas del Pirineo, y se alcanzarán los 40-41 grados en el oeste de la depresión central. Viento flojo variable, tendiendo a sur y sureste flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en el sur de la depresión central y en el Ampurdán».

Las alertas estarán activadas: «Temperaturas significativamente elevadas, superando los 37-38 grados en el interior, salvo en el Valle de Arán y zonas altas del Pirineo, y alcanzando los 40-41 grados en el oeste de la depresión central y en la Conca de Tremp».

Para el resto de España la situación puede ir cambiando: «El acercamiento de una vaguada desde el oeste favorecerá un cambio de masas de aire en la Península y dejará un ambiente menos caluroso que los días anteriores. En la meseta norte, la cordillera Cantábrica y los sistemas Central e Ibérico, se esperan nubes de evolución a partir de la tarde que podrían dejar alguna tormenta, que podría ir acompañada puntualmente de rachas muy fuertes. En el Cantábrico, se prevén cielos con algunas nubes bajas, y en el resto de la Península y Baleares, despejados o con algunas nubes altas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte de las islas y despejados en la vertiente sur.

En Galicia, las regiones del Cantábrico y Melilla, podrían formarse brumas matinales.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada tanto en la Península como en los archipiélagos, con descensos que pueden ser notables en el interior de la Comunidad Valenciana y en cumbres de las islas más montañosas de Canarias. Aún podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el Ebro».