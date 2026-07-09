La AEMET activa los avisos por tormentas extremas a partir de las 14:00 horas en 3 provincias de Castilla y León

A partir de las 14:00 en 3 provincias de Castilla y León, la AEMET activará las alertas y avisos por tormentas extremas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser claves en estas próximas jornadas. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por una situación cambiante que puede marcar esta temporada. El tiempo se transforma por momentos y nos sumerge en lo peor de unos datos que pueden ser esenciales.

La AEMET no duda en darnos unos datos que nos sumergen en lo peor de un verano en el que todo puede ser posible. Podemos pasar de las altas temperaturas a un cambio que nos dará una sorpresa inesperada. Es momento de poner en práctica ciertos elementos que serán los que nos obligarán a estar pendientes de esta situación inesperada. Estos avisos pueden convertirse en la antesala de algo más, de un giro radical que podría acabar siendo el que nos enfrentará a este cambio que será esencial que tengamos en consideración. Una novedad que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno.

Se activan los avisos por tormentas extremas

España se enfrenta a un verano de grandes desafíos, lo que tenemos por delante es un cambio de tendencia que, sin duda alguna, acabará marcando una diferencia significativa. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unos días en los que realmente cada detalle cuenta.

Estas tormentas extremas que tenemos por delante pueden convertirse en la antesala de algo más. Después de las altas temperaturas de días anteriores, el país se enfrenta a un cambio destacado que pone los pelos de punta. Pero no todo el territorio lo recibirá por igual, estaremos muy pendientes de un giro radical que puede ser esencial.

Es momento de tener en consideración esta previsión del tiempo que puede afectar gran parte de estos días que tenemos por delante. La situación se complica por momentos y podría acabar siendo lo que nos enfrentará de lleno en estos días.

El calor de estas jornadas ha dado paso a una situación que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. Unas cifras que pueden poner los pelos de punta. Será el momento de apostar claramente por estos cambios que acabarán siendo los que nos afectarán de lleno.

A partir de las 14:00 horas en 3 provincias de Castilla y León se activa la alerta

La alerta ante un cambio de tendencia que puede ser clave en estos días que tenemos por delante. Pasaremos del aviso por altas temperaturas a una situación que podría acabar siendo la que nos afectará de lleno. En unos días en los que quizás tendremos que empezar a vivir un giro radical sin precedentes.

Tal y como nos explica esta previsión de la AEMET el riesgo es elevado: «Intervalos nubosos, con predominio de nubes altas. Nubosidad de evolución diurna en la segunda mitad del día, con probabilidad de tormentas y chubascos ocasionales, más probables en zonas de montaña. Temperaturas mínimas con ligeros cambios, y máximas sin cambios o en ligero descenso, más acusado y localmente moderado en el tercio oriental. Viento variable, flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta». Las alertas estarán activadas: «Probabilidad de tormentas y chubascos ocasionales,con rachas muy fuertes».

No será la unica parte de España en riesgo: «El acercamiento de una vaguada desde el oeste favorecerá un cambio de masas de aire en la Península y dejará un ambiente menos caluroso que los días anteriores. En la meseta norte, la cordillera Cantábrica y los sistemas Central e Ibérico, se esperan nubes de evolución a partir de la tarde que podrían dejar alguna tormenta, que podría ir acompañada puntualmente de rachas muy fuertes. En el Cantábrico, se prevén cielos con algunas nubes bajas, y en el resto de la Península y Baleares, despejados o con algunas nubes altas. En Canarias, los cielos estarán nubosos en la vertiente norte de las islas y despejados en la vertiente sur. En Galicia, las regiones del Cantábrico y Melilla, podrían formarse brumas matinales.

Las temperaturas descenderán de forma generalizada tanto en la Península como en los archipiélagos, con descensos que pueden ser notables en el interior de la Comunidad Valenciana y en cumbres de las islas más montañosas de Canarias. Aún podrán superarse los 36 grados en los valles del Guadalquivir, Guadiana y Tajo y otros puntos de la mitad sur, y los 38-40 grados en la ribera del Ebro, Baleares, Lleida o el interior de Murcia. Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos y en el Ebro». Unas cifras que realmente ponen los pelos de punta y pueden alejarnos de la estabilidad del verano.