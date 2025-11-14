Insólito: los traficantes aparcan una narcolancha en pleno paseo marítimo de Cádiz

La borrasca Claudia exhibe la impunidad de los narcotraficantes en el Campo de Gibraltar: este viernes luce en pleno paseo marítimo de Cádiz, en la playa de la Victoria, una narcolancha varada.

«La borrasca Claudia no sólo ha traído mal tiempo, ha traído la imagen de nuestra vergüenza como Estado», ha denunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), la mayoritaria, denunciando que esta impunidad se produce por «la parálisis del Gobierno y la indefensión de la Guardia Civil».

Esta asociación señala que la aparición este viernes de narcolanchas, «abandonadas o buscando refugio a plena luz del día en playas turísticas como la Victoria o Santa María del Mar», no es «una anécdota», sino «una bofetada a la autoridad y una humillación para los ciudadanos».

Cobardía política

La AUGC denuncia la «absoluta impunidad» con la que las organizaciones criminales operan en la Bahía de Cádiz, utilizando puertos como el de Sancti Petri o el río Guadalete como si fueran sus refugios privados. «El narco no se esconde, se exhibe», critica, subrayando que esta situación es el resultado directo de la «cobardía política».

La asociación mayoritaria de guardias civiles afirma que «es intolerable que el Congreso de los Diputados mantenga paralizada la reforma del Código Penal, impulsada por el Senado, que busca tipificar y castigar la logística del narco», una «parálisis» que es «una luz verde para los criminales y una sentencia de riesgo para los guardias civiles».

«Cada narcolancha que toca la arena es un recordatorio del trágico suceso de Barbate. ¿A qué espera el Gobierno? ¿A más muertes?», denuncia esta asociación.

Exige la Zona de Especial Singularidad

Para la AUGC, esta situación evidencia la necesidad de catalogar esta provincia como Zona de Especial Singularidad (ZES). Una medida que «implicaría un refuerzo de medios materiales y humanos para la Guardia Civil, así como incentivos para los agentes destinados en un área de especial conflictividad».

Esta asociación señala los riesgos inherentes a la profesión en esta zona, como «el lamentable suceso de Barbate en febrero de 2024», y la importancia de dotar de «mayor protección y refuerzo al principio de autoridad de los agentes que intervienen en estas operaciones».

La AUGC también observa «con preocupación» la «dilación» en la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal destinada a tipificar los delitos relacionados con la logística.