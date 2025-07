Los de Teresa Rodríguez: «Dejar la inmigración a Vox es poner a un pederasta en políticas infantiles»

Adelante Andalucía ha equiparado este miércoles las políticas migratorias de Vox con «poner a un pederasta dirigir políticas infantiles». El partido fundado por Teresa Rodríguez ha vuelto a referirse a los menas como sus «niños» y ha recriminado al PP seguir las directrices de Vox en Andalucía en materia de inmigración ilegal.

Preguntada por el reparto de menores extranjeros no acompañados, la parlamentaria del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, Begoña Iza, ha acusado al PP de poner «la cara moderada, la sonrisa en la foto», mientras Vox escribe «la letra pequeña».

«Respecto al reparto de menores, lo que tenemos muy claro es que el pacto reaccionario que tiene el PP con Vox en Andalucía está dirigiendo a las políticas de inmigración» en la comunidad, ha señalado durante una rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía. «El PP pone la cara moderada, pone la sonrisa en la foto, pero Vox está escribiendo la letra pequeña. La Junta de Andalucía tiene una responsabilidad que cubrir con estos menores, que son nuestros niños, como decimos siempre desde Adelante. Vox no puede dirigir las políticas migratorias. Es como poner a dirigir políticas infantiles a un pederasta. Eso no se puede hacer. La Junta de Andalucía no puede dejarse llevar por derroteros ultraderechistas», ha zanjado la diputada autonómica.

Cabe recordar que la Junta de Andalucía ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) el Real Decreto-ley 2/2025, que regula el reparto de menas actualmente acogidos en Canarias. Este martes el TC admitió a trámite el recurso de Andalucía y de otras comunidades autónomas contra ese decreto-ley.

Pese a las críticas de los de Teresa Rodríguez al aparente seguidismo del PP respecto a los pronunciamientos públicos de Vox, que ha pedido la expulsión de los inmigrantes ilegales que no se integren, los populares han optado por desmarcarse de esta propuesta: «No la compartimos, hay que aplicar la legislación», apuntó en declaraciones a Onda Cero este martes, el secretario general del PP, Miguel Tellado, que también calificó de «extremas» las posiciones de Abascal a este respecto.

La diputada autonómica considera que la medida que ofrece Vox es antidemocrática: «En pleno siglo XXI son racistadas, burradas. Es una ocurrencia nueva. Vamos a copiar a nuestro amigo Trump». «No existen personas ilegales, sino personas que están en situación irregular, que es una situación administrativa», ha sostenido Iza, que se ha preguntado «si el 1% de la población de España puede disolver la identidad nacional». «No existe una identidad única, pura, que defender a capa y espada. Abascal quiere invisibilizar a los inmigrantes, que vivan miedo, en silencio, y que no molesten. La verdadera amenaza son ellos con sus actitudes antidemocráticas y sus bulos», ha zanjado.

La Junta de Andalucía rechazó este martes la propuesta presentada por el Gobierno de Pedro Sánchez en la Comisión Sectorial de Infancia y Adolescencia que establece el reparto de casi 4.000 menas procedentes desde Canarias, Ceuta y Melilla entre las comunidades autónomas. Andalucía será el territorio que más menores recibiría (677), mientras que Cataluña y País Vasco quedan excluidos de este reparto. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, fue rotunda: «Andalucía está al límite de la ocupación y corre el riesgo de reventar».