Muere un turista español mientras practicaba submarinismo en Bali

Un turista español ha muerto en un accidente de submarinismo en Bali (Indonesia), según ha informado la delegación del Gobierno en Cataluña en un comunicado este martes. El suceso tuvo lugar el domingo 17 de agosto cuando el turista catalán, Ferran L. P., de 37 años, natural de Esplugues de Llobregat (Barcelona), sufrió un desmayo por una falta de oxígeno mientras buceaba en Bali a «demasiada profundidad» tras unirse a tres ciudadanos locales para practicar pesca submarina.

La delegación ha precisado que está en contacto con la Dirección General de Emergencias Consulares para conocer la situación con detalle y que la cónsul en Yakarta se está desplazando al lugar de los hechos para la correspondiente identificación y posterior repatriación del cuerpo en consonancia con la legislación de Indonesia.

Fuentes Oficiales de Exteriores también han confirmado el fallecimiento. La Embajada de España en Yakarta está siguiendo lo sucedido y se encuentra en contacto con los familiares.

El turista catalán ha fallecido en Pemuteran mientras practicaba pesca submarina en aguas de Tangkad Menaum, distrito de Gerokgak, Buleleng, en Bali. El español sufrió un desmayo por falta de oxígeno al bucear a demasiada profundidad.

El turista catalán se unió a tres balineses para una excursión de pesca submarina desde la playa de Tanjung Bukit Ser en Bali. De repente desapareció. Entonces, sus compañeros rodearon la zona en bote cuatro veces e intentaron inmersiones manuales hasta cinco metros, pero no encontraron nada. Posteriormente, otros buzos encontraron su cuerpo sin vida a una profundidad de unos 20 metros.

