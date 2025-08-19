Detenido un hombre acusado de provocar un incendio que arrasó casi 600 hectáreas en Orense

Un hombre de 47 años ha sido detenido este martes como presunto culpable de uno de los principales incendios forestales provocados en la región de Orense. El varón sería el provocador del fuego en el término municipal de Vilardevós, el pasado 1 de agosto. El incendio, que arrasó casi 600 hectáreas y causó dos heridos leves, pudo darse por extinguido el 8 de agosto.

La Guardia Civil, en el seno de la denominada operación Penas Libres, ha detenido al hombre cerca de las 15:50 horas de este martes, tal y como ha informado el diario local La Región. Los agentes de la Benemérita dieron con el paradero del arrestado, que según el medio citado responde a las iniciales E.F., en su propia casa.

El detenido, que ya ha sido condenado anteriormente por provocar otros incendios en el pasado, está acusado de causar el fuego que, una vez propagado, quemó 578’6 hectáreas en Orense, iniciándose en Vilardevós para afectar finalmente a un total de siete localidades colindantes. Además provocó dos heridos leves y el confinamiento de dos pueblos.

Orense es una de las regiones de España más afectadas por los incendios forestales que han provocado una grave crisis en el territorio peninsular durante el mes de agosto. Los fuegos en la región de Galicia han calcinado ya un 7% de su territorio, según datos oficiales, con más de 60.000 hectáreas arrasadas en la provincia, que provocan que se mantenga en su totalidad la alerta 2 por incendios.

La detención, por parte de la Guardia Civil, del ciudadano que habría provocado el incendio de Viladevós el pasado 1 de agosto, se suma a la que ha efectuado horas antes la Policía Nacional, que ha arrestado a un menor de edad en Santiago de Compostela acusado de ser autor de siete incendios en el mes de agosto en distintos barrios de la ciudad gallega.

El arresto se ha producido en el marco de las actuaciones llevadas a cabo por funcionarios de la Comisaría de Policía Nacional en Santiago de Compostela, en colaboración con la Policía Local, para la prevención de incendios.