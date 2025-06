El secretario general de Junts, Jordi Turull, se ha reído del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por haber cedido a las peticiones del independentismo y aprobar la Ley de Amnistía que este jueves ha avalado el Tribunal Constitucional. «Me hace un poco de gracia», ha apostillado el dirigente secesionista.

«El vídeo es muy claro y explícito», ha reconocido el político catalán. Turull ha aludido a un discuros del presidente de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, en el que decía en 2022 que no habría «ni amnistía, ni nada de eso», algo que repitió dos veces e incluso en la lengua cooficial.

«Decía que amnistía nunca habría», ha insistido el secretario general de los posconvergentes. «Además, lo dijo en catalán y en castellano para que lo entendiera todo el mundo», ha subrayado el ex consejero de Presidencia del que fuera jefe del Ejecutivo autonómico Carles Puigdemont. «Y Pedro Sánchez exactamente igual y ahora hay ley de amnistía», ha rememorado.

El político de Junts ha asegurado que la norma se trata de «una enmienda a la totalidad a la represión del Estado español». Aun así, ha admitido que el aval del Constitucional «no tendrá estos efectos inmediatos» que, a ojos de Turull, «debería» tener.

Turull ha defendido la constitucionalidad de la medida de gracia que la Corte de Garantías ha avalado este jueves: «Yo participé en la redacción de la ley, es clarísima». «Es que era algo que no producía dudas, pero tenemos ese fanatismo político de estos justicieros, que no jueces, de [Manuel] Marchena, [Pablo] Llarena, etc.», ha afeado el dirigente independentista.

El Constitucional avaló este jueves la Ley de Amnistía, asegurando que todo lo que el Congreso puede legislar sobre todo lo que la Carta Magna no prohíbe «implícita o explícitamente». Además, la sentencia señaló que las circunstancias que vive España son «una coyuntura extraordinaria» que legitima la aprobación de esta norma. Por último, argumentó que la medida de gracia respondía a «una finalidad legítima de interés público».

Sí que se declararon inconstitucionales tres preceptos de la Ley de Amnistía. Primero, considera que deberían amnistiarse también los actos contrarios al procés de independencia de Cataluña y los que se oponían al referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

Por otro lado, Turull también se ha pronunciado sobre la trama del PSOE que involucra a tres personas cercanas al presidente, sus dos manos derechas, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García. Esta causa la investiga el juez instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente.

El secretario general de Junts ha asegurado que le sorprendió «mucho» que el hasta este mes secretario de Organización del PSOE e interlocutor socialista en las reuniones con Puigdemont en Suiza estuviera involucrado en una presunta trama de corrupción.

Turull ha manifestado que, por ahora, no hay un nuevo interlocutor en las reuniones que los independentistas tienen con la formación encabezada por Sánchez. Ha confesado que están «a la espera de cómo evoluciona todo esto» porque Junts, en su opinión, debe decidir si tomar una decisión u otra, si consideran que tiene recorrido o no legislatura.

🎙️ Secretari general @jorditurull a ‘El matí de @CatalunyaRadio’: «La llei d’amnistia és una conquesta de l’independentisme. No fa gaire, tant Salvador Illa com Pedro Sánchez deien que no n’hi hauria mai. Representa una esmena a la totalitat a la repressió de l’Estat espanyol.» pic.twitter.com/X47vAe2tVY

