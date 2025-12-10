Telefónica ha fichado al ex presidente del PNV Andoni Ortúzar y al consejero de CriteriaCaixa Marcos Contreras para el consejo de Movistar Plus que preside Javier de Paz, según confirman fuentes conocedoras de la situación.

Ortúzar fue una persona clave para el triunfo de la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy en 2018, si bien las fuentes aseguran que el fichaje no tiene nada que ver con la política, sino con los conocimientos audiovisuales del ex presidente nacionalista, ya que fue director general de EITB, la radiotelevisión autonómica vasca (es licenciado en Ciencias de la Información).

Ortúzar cedió la presidencia del PNV a Aitor Esteban en marzo de este año y, antes de su fichaje por Telefónica, había sido nombrado asesor externo de PwC. Cabe recordar que otro alto cargo nacionalista, el ex lehendakari Josu Jon Imaz, es consejero delegado de Repsol desde hace años.

El otro fichaje de Telefónica es el de Marcos Contreras, un perfil financiero y experto en gobierno corporativo. Procedente de la antigua Cajasol de Sevilla-posteriormente integrada en Banca Cívica, que a su vez fue adquirida por CaixaBank-, es consejero de Criteria, el holding empresarial de La Caixa, desde 2012, y es un peso pesado del grupo que preside Isidro Fainé. Criteria posee el 5% de Telefónica y es uno de los accionistas más antiguos de la operadora.

Ortúzar y Contreras formarán parte del consejo de Movistar Plus que preside Javier de Paz. El histórico hombre de Moncloa en Telefónica salió del consejo de la operadora en octubre, para pasar a ocupar los cargos de Director Adjunto al presidente, responsable de Infraestructuras, Activos Inmobiliarios y Responsabilidad Social Corporativa. Conservó asimismo la Presidencia no ejecutiva de Movistar Plus, la filial audiovisual de la empresa que preside Marc Murtra, cargo para el que fue nombrado en marzo.

Con estos fichajes se pretende reorganizar el área audiovisual (la más importante para los ingresos de Telefónica), que estaba pendiente tras la sustitución de José María Álvarez-Pallete por Murtra. Una reorganización que se inscribe en el plan estratégico de la operadora presentado en noviembre.

Como es sabido, este plan también contempla un ERE (Expediente de Regulación de Empleo) para unos 6.000 empleados de diferentes filiales. Como adelantó OKDIARIO, los sindicatos de Telefónica están dispuestos a aceptar una reducción del 10% de esas salidas para llegar a un acuerdo, siempre que las condiciones sean similares a las del ERE de 2023.

De esta forma, Murtra podrá imputar el coste de las indemnizaciones a 2025, junto a las pérdidas por la venta de las filiales latinoamericanas, y dejará la compañía lista para volver a beneficios en 2026.