La Junta de Andalucía ha endurecido el tono contra María Jesús Montero y ya pide abiertamente su dimisión por los casos de presunto abuso sexual que afectan al PSOE andaluz. El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha acusado a la vicepresidenta del Gobierno y secretaria general del PSOE-A de haber conocido estos escándalos y de estar «mintiendo» sobre su papel ante unas denuncias que, a su juicio, evidencian una grave crisis interna en el partido socialista.

Fernández-Pacheco ha asegurado que Montero «sabía todo y nos está mintiendo», ya sea «por incompetencia al no percatarse de los escándalos que se multiplicaban a su alrededor» o por no haber actuado cuando tuvo conocimiento de ellos. En declaraciones a los medios, el consejero ha sostenido que la dirigente socialista «no tiene tiempo de atender los asuntos realmente importantes de los andaluces, porque está ocupada justificando su papel como principal encubridora del machismo más repugnante que hoy afecta al PSOE».

Uno de los casos más recientes es el del alcalde socialista de Belalcázar (Córdoba), Francisco Luis Fernández Rodríguez, que presentó su dimisión tras publicarse mensajes de contenido sexual enviados durante meses a una trabajadora municipal. Las informaciones difundidas revelan comunicaciones reiteradas y explícitas, algunas de ellas sin respuesta por parte de la empleada, lo que provocó la exigencia de renuncia por parte del propio PSOE y su salida inmediata de todos los cargos orgánicos e institucionales.

A este caso se suma el que afecta al secretario general del PSOE de Torremolinos (Málaga), Antonio Navarro, también señalado por presuntas conductas de carácter sexual. Fernández-Pacheco ha citado expresamente este episodio como otro ejemplo de una situación que, en su opinión, no es aislada, sino parte de un problema más profundo en el seno del PSOE andaluz. Desde la Junta consideran que la acumulación de denuncias pone en cuestión el discurso feminista del partido y la capacidad de su dirección para reaccionar con contundencia.

El consejero ha insistido en que «bastante tiene» Montero «con que su círculo más cercano esté prácticamente al completo bajo la lupa de la sospecha en distintos casos que nos avergüenzan profundamente». A su juicio, la sucesión de escándalos demuestra una falta de control político y de responsabilidad por parte de la cúpula socialista, que ahora intenta, según ha dicho, minimizar o desviar la atención sobre estos hechos.

Fernández-Pacheco ha ido más allá al afirmar que Montero «representa lo peor de la política, representa el pasado», y ha reiterado que «no tiene futuro» al frente del PSOE andaluz. Por ello, ha vuelto a reclamar su dimisión inmediata, convencido de que la dirigente socialista no puede seguir al frente del partido ni ejercer responsabilidades de Gobierno mientras se multiplican los casos de presunto abuso sexual en su entorno político.