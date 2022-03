El Mundial de Fórmula 1 2022 ya está aquí. Este domingo 20 de marzo rugirán los monoplazas en la primera carrera del año con el Gran Premio de Bahréin. Se presupone, con los cambios técnicos que ha implementado la FIA, que será uno de los campeonatos más igualados gracias a esas modificaciones en el reglamento, pero en lo que sí existe una diferencia abismal es en los salarios que percibirán los pilotos de la parrilla esta temporada.

Desde el salario más alto, que corresponde a la gran estrella de la Fórmula 1 actual Lewis Hamilton, pasando por el sueldo del campeón del último Mundial Max Verstappen, hasta llegar a ciertos pilotos que no llegan ni al millón de euros. Existe una gran diferencia entre los corredores, pero todos los aficionados de este deporte esperan que no se noten sobre el asfalto y ahí sí que exista una igualdad que haga un campeonato más competido, con varios nombres en la lucha y que no se reduzca simplemente a dos.

¿Cuánto cobran los pilotos de Fórmula 1?

Hace unos meses el medio Racing News 365 publicó la lista de los salarios que percibirán los pilotos durante este Mundial de Fórmula 1 2022. Lewis Hamilton es el mejor pagado y le saca más de 10 millones de diferencia al segundo, que es Max Verstappen. El británico se embolsará unos 35 millones de euros por esta temporada, mientras que al actual campeón Red Bull le pagará aproximadamente 22 kilos.

En el tercer puesto de la lista de los mejores pagados aparece el primer español. Se trata de Fernando Alonso, que espera que El Plan continúe el guion establecido para que estén justificados los 17,5 millones que Alpine le pagará para que pelee por los puestos más altos en este Mundial de Fórmula 1 2022. De cerca le sigue Sebastian Vettel, que verá como su cuenta crece gracias a los 13 kilos que Aston Martin le pagará. El top 5 lo completa Daniel Ricciardo, que tiene firmado el mismo salario que el alemán.

Los dos pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y el español Carlos Sainz, tienen también establecido el mismo salario. Ambos cobrarán 8,5 millones de euros por esta temporada. al igual que Valtteri Bottas y Lance Stroll. Algo menos, 7 kilos, se llevará Checo Pérez, mientras que George Russell -compañero de Hamilton-, Lando Norris, Esteban Ocon y Pierre Gasly se llevarán la friolera cifra también de 4,5.

Alexander Albon, de Williams, ganará 1,75 millones, y ya el resto baja del kilo por este Mundial de Fórmula 1 2022. Guanyu Zhou, Mick Schumacher y Nicholas Latifi se tendrán que conformar con 850.000 euros, mientras que el peor pagado de la parrilla Yuki Tsunoda con 650.000.

¿Cuánto dinero tiene las escuderías de Fórmula 1?

La FIA estableció en la pasada edición del Mundial de Fórmula 1 una cantidad de 128 millones de euros como gasto máximo para las escuderías. Esta es la cantidad límite a la que podían llegar los equipos a lo largo de toda la temporada, pero en esta temporada la cifra se ha reducido ligeramente hasta los 124, aunque las cifras, gracias a las carreras adicionales o las carreras al esprint prácticamente igualarán las cantidades fijadas para el año pasado.

En esta edición los constructores han tenido que estrujarse el cerebro para poder adaptarse a todas las nuevas normas impuestas por la FIA. El regreso al efecto suelo tras 40 años prohibido, el cambio en el alerón delantero, que ahora debe ir pegado al morro o el nuevo tamaño de los neumáticos, entre otras cosas, han provocado que las escuderías hayan tenido que hacer prácticamente nuevos coches, lo que implica más gasto en ese límite para el Mundial de Fórmula 1 2022.

Estos límites económicos, sumados a los cambios técnicos de la FIA, harán que exista una mayor igualdad entre las escuderías. El organismo quiere acabar con ese dominio que Lewis Hamilton y Mercedes han tenido en la última década -a excepción de este último Mundial que fue para Max Verstappen- y es por ello que estas cifras prometen que el campeonato de Fórmula 1 2022 sea uno de los más emocionantes de los últimos años.